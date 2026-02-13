¿Buscó refugio Luis Lauretto como prometió o siguió en la calle? Esto nos dijeron en Chepe se baña

Luis Lauretto, conocido como Laurito, expresentador de VM Latino, conversó con La Teja tras encontrarlo dormiendo en el centro de San José. (Eduardo Vega/La Teja)

La incertidumbre rodea el paradero de Luis Lauretto, mejor conocido como Laurito, luego de que este jueves fuera localizado en condición de calle en el centro de San José y prometiera que buscaría refugio para no pasar frío durante la noche.

La gran pregunta es si el expresentador de VM Latino fue al lugar que La Teja le ayudó a conseguir o si, por el contrario, continuó durmiendo en la calle.

Tras el encuentro con Lauretto, él nos prometió que acudiría al centro de refugio nocturno habilitado recientemente por Chepe se baña, un proyecto pensado para recibir a adultos mayores en condición de calle para protegerlos de las bajas temperaturas de estos días.

Con esa promesa, este medio decidió dar seguimiento al caso y consultar si finalmente el experto en música rock y metal cumplió su palabra.

Este jueves nos encontramos a Luis Lauretto, expresentador de VM Latino, como habitante de calle en San José. Foto: Eduardo Vega (Eduardo Vega/La Teja)

Mauricio Villalobos, fundador de Chepe se baña, explicó que durante la noche ingresaron numerosos habitantes de calle, por lo que le fue imposible confirmar si alguno de ellos era Laurito.

Villalobos aclaró que no conoce personalmente al expresentador ni reconoce su rostro, por lo que no puede identificarlo entre quienes solicitaron ayuda.

Eso sí, confirmó que todas las personas que llegaron al refugio recibieron un colchón y cobija para dormir cómodamente, además de un delicioso desayuno esta mañana. Después de las 7 a.m. ya no quedaba nadie en el refugio.

“Este es un proyecto nocturno. Solo en la noche anotamos los nombres de quienes llegan, pero se quedan ahí hasta el día siguiente. No los sacamos (el libro), por eso hasta la noche podría saber si llegó o no, y aun así dependería del nombre que haya dado”, explicó Villalobos.

De momento, se desconoce si Luis Lauretto acudió al refugio o si decidió continuar con el estilo de vida que adoptó tras abandonar el centro de rehabilitación que le costeaban sus excompañeros de VM Latino.

Este es el refugio de Chepe se baña para los adultos mayores en condición de calle. (Cortesía/Cortesía)

Sin embargo, tal como él mismo lo pidió, queda seguir pidiendo a Dios por su bienestar y para que encuentre la fuerza necesaria para iniciar, una vez más, el camino hacia su restauración.