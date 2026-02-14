Luis Lauretto encontró una mano amiga en medio de su dura situación

La situación de Luis Lauretto, expresentador de VM Latino, mantiene preocupados a muchos de sus seguidores, luego de que fuera encontrado en condiciones difíciles en el centro de San José.

En medio del complicado momento personal que atraviesa, el reconocido experto en rock recibió ayuda la tarde de este viernes gracias a una mano solidaria que lo llevó a un refugio nocturno.

Luis Lauretto, expresentador de VM Latino, fue encontrado el jueves por un equipo de La Teja durmiendo en una calle de San José. Fotografía: Eduardo Vega. (Eduardo Vega/La Teja)

Auxilio en medio de la adversidad

Laurito, como es conocido popularmente, volvió a las calles tras salir de un centro de rehabilitación al que había ingresado un año atrás para tratar su enfermedad de alcoholismo.

Este viernes fue auxiliado por una persona que lo trasladó al centro de refugio nocturno de la fundación Chepe se baña, organización que recientemente abrió este espacio en la capital.

Mauricio Villalobos, fundador de Chepe se baña, confirmó que Lauretto pasó la noche del viernes en el lugar.

“Estaba muy inquieto porque viene de la calle en su condición, pero se estabilizó un poquito y pasó tomando suero. Logramos que un médico lo chequeara y a las 7 de la mañana de hoy (sábado 14 de febrero) salió”, explicó Villalobos.

Luis Lauretto pasó la noche del viernes al sábado calientito en el centro de refugio nocturno de Chepe se baña. (Cortesía/Cortesía)

Un refugio que funciona por las noches

El centro opera únicamente en horario nocturno. A las 7 a. m., tras el desayuno, las personas deben salir, aunque pueden regresar en la noche.

Según Villalobos, Lauretto llegó al refugio alrededor de las 6 p.m. del viernes, acompañado por un joven que lo encontró en San José.

“Alguien se lo topó en San José y se lo llevó para el lugar. La noche trasanterior no llegó”, detalló.

“Pídale a Dios por mí. Necesito ayuda”

El jueves anterior, cuando fue localizado por un equipo de La Teja durmiendo en una acera capitalina, Luis Lauretto reconoció que atraviesa un momento delicado.

“Pídale a Dios por mí. Necesito ayuda”, expresó en una breve conversación.

El exrostro de VM Latino admitió sentir pena por haber recaído tras el apoyo recibido de amigos y excompañeros del canal musical.

La historia de Luis Lauretto refleja una realidad compleja que enfrentan muchas personas. Sus seguidores esperan que pueda encontrar nuevamente estabilidad y el acompañamiento necesario para salir adelante.