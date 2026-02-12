La Teja logró dar con “Laurito” en el centro de San José y lo que encontramos fue muy triste

Luis Lauretto "Laurito" de VM Latino conversó con La Teja este 12 de febrero de 2026. Fotos: Eduardo Vega (Eduardo Vega/La Teja)

La Teja se dio a la tarea de rastrear a Luis Lauretto, mejor conocido como “Laurito”, expresentador del desaparecido programa VM Latino, y logró dar con él este jueves en pleno centro de San José.

Nuestro equipo se trasladó hasta las cercanías del Banco Central, donde pasadas la 1:30 p.m. encontró a Lauretto durmiendo en el rincón de una acera, con el rostro cubierto y recostado sobre uno de sus brazos.

Una dura imagen

La exfigura televisiva se encontraba en evidente estado de ebriedad, una imagen que contrasta fuertemente con la popularidad que alcanzó años atrás en la televisión nacional.

Aunque accedió a hablar brevemente, Lauretto indicó que por el momento no desea referirse ampliamente a su situación actual.

Confesó sentir vergüenza

Sí confesó sentir “vergüenza de pedir ayuda”, pues asegura que ya ha recibido apoyo en múltiples ocasiones. Además, reconoció que no sabe dónde dormirá esta noche y, aclaró que, no está solicitando dinero, sino únicamente un lugar donde pasar la noche.

Este nuevo episodio ocurre un año después de que trascendiera públicamente que Lauretto había ingresado a un centro de rehabilitación, cuyos costos estaban siendo asumidos por excompañeros de VM Latino, en un esfuerzo por ayudarlo a superar su adicción al alcohol. Sin embargo, el propio expresentador confirmó que abandonó el centro por voluntad propia a inicios de este mes.

Tras su salida, lamentablemente decidió regresar a las calles y, según se pudo constatar, habría recaído nuevamente en el consumo de alcohol, una lucha que ha marcado su vida en los últimos años y que ha sido motivo de preocupación tanto para personas cercanas como para seguidores que recuerdan su etapa en televisión.

