Amigo del expresentador Luis Lauretto: “Por políticas del centro no se podía detener”

Luis Lauretto trabajó muchos años en VM Latino donde tenía un programa de música rock. (Facebook de Luis Lauretto)

La situación que rodea al expresentador Luis “Laurito” Lauretto continúa generando inquietud entre quienes lo conocen y lo aprecian.

Ante las versiones que han circulado en redes sociales, La Teja conversó con Esteban Vargas, exproductor de VM Latino y una de las personas que más de cerca ha acompañado el proceso de recuperación del locutor, desde que lograron rescatarlo de las calles a inicios de 2025.

Vargas explicó que Lauretto ya había concluido la primera etapa de su tratamiento en el centro de rehabilitación donde permanecía y que se encontraba en lo que describió como una segunda fase del proceso.

“Laurito ya había terminado su tratamiento en el centro y se estaba trabajando en una segunda fase, por decirlo de alguna manera, que consistía en pasar a lo que llaman Casa Media, donde él podía vivir y salir a trabajar”, detalló.

Sin embargo, el productor confirmó que a inicios de febrero, durante la primera semana del mes, Lauretto tomó la decisión personal de abandonar el centro.

“Lastimosamente Lauro tomó la decisión de irse del centro y por políticas del mismo no se podía detener, ya que es una cuestión de querer y no ser obligado”, explicó Vargas, quien recalcó que se trató de una decisión voluntaria.

Luis Lauretto, expresentadora de VM Latino, habría sido captado en condición de indigencia en el centro de San José. (Redes/Facebook)

Según indicó, el propio Lauretto informó que se iría a vivir donde una hermana, y esa es la última información confirmada que manejan sus allegados hasta el momento.

Un esfuerzo de todos

Consultado sobre las versiones que apuntan a que el comunicador podría estar nuevamente en una situación vulnerable, Vargas fue claro en señalar que no puede dar fe de ello, ya que no lo ha visto personalmente.

Esto a raíz de una nueva fotografía que le habría sido tomada a inicios de la semana durmiendo en una de las esculturas que hay en el centro de San José, tal y como ocurrió hace poco más de un año cuando sus excompañeros de VM Latino lo rescataron.

“De que ande en condición de calle yo no puedo dar fe, porque yo no lo he visto. Si así fuera —que Dios primero no sea así— sería muy doloroso para mí y para todos los que hemos ayudado y apoyado de tantas maneras a Lauro”, expresó.

Luis Lauretto estaba muy bien con su rehabilitación, tanto que lo dejaban salir para que participara de un programa de radio los lunes. (Cortesía/Cortesía)

Esteban aprovechó para destacar que el acompañamiento brindado a Lauretto ha sido un esfuerzo colectivo, más allá de quienes estaban al frente del proceso.

“A todas esas personas se les agradece de corazón, porque aunque éramos mi compañera Karol Rojas y yo quienes estábamos al frente en el centro, esto es un trabajo de todos los que se pusieron la camiseta para apoyar a Lauro en todo sentido”, añadió.

Además, agregó que pasa orando por él para que en verdad no recaiga en el alcoholismo, enfermedad con la que viene batallando desde hace varios años.

“Le pido a Dios todos los días que ayude a Lauro a no recaer en su adicción al licor y que lo ayude a tomar las mejores decisiones en su vida”, recalcó.

Lauretto estuvo internado un año en un centro de rehabilitación donde recibía ayuda sicológica y demás. Los últimos meses mostró una gran mejoría, tanto así que los lunes iba a hablar de música rock, una de sus grandes pasiones, al programa La Dosis, de Planet Radio, junto a sus amigos Alexander Quesada (Axl Metal) y Nelson Guillén (Nelson Agressor).

