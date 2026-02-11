Imagen que circula en redes genera preocupación por condición de Luis Lauretto

Luis Lauretto (izquierda), expresentador de VMLatino, andaría desaparecido. (Cortesía/Cortesía)

Una fotografía que circula en redes sociales ha generado preocupación y profunda inquietud entre seguidores, amigos y personas cercanas al presentador y locutor Luis Lauretto, quien desde hace años ha hablado abiertamente de su lucha contra el alcoholismo.

La imagen, que habría sido tomada a inicios de esta semana en el centro de San José, muestra a un hombre en condición de calle y durmiendo a un lado de una de las esculturas de la avenida central.

La fotografía ha despertado temor entre los conocidos y seguidores de “Laurito”, como le dicen desde que salía en VM Latino, el canal de la música, pues hace tan solo unos días celebró un año de su proceso de rehabilitación.

De hecho, sus amigos más cercanos publicaron con alegría que Lauretto llevaba un año “limpio de corazón y mente”, como lo describió el cantante Nelson Guillén en su posteo del pasado 18 de enero.

Ante la inquietud, La Teja intentó corroborar la información con personas cercanas al expresentador de VM Latino, entre ellos Nelson Agresor, con quien venía compartiendo micrófonos en su programa de rock “La Dosis”, de Planet Radio.

Luis Lauretto, expresentadora de VM Latino, habría sido captado en condición de indigencia en el centro de San José. (Redes/Facebook)

Guillén explicó que actualmente se encuentra fuera del país, disfrutando de vacaciones familiares en Orlando, Florida, y que desde hace cuatro días ha intentado comunicarse con Lauretto sin obtener respuesta.

“No sabría decirte si es verdad o es mentira, espero que no sea verdad, pero sí tengo días de no tener comunicación con Laurito”, expresó con evidente preocupación.

Luis Lauretto tiene este tatuaje en su mano que sería la señal de que se trata de él. (Captura de pantalla/Captura de pantalla)

De nuevo en las calles

Otro de sus amigos más cercanos, quien prefirió que no se le mencionara, nos confirmó que en el grupo de WhatsApp que se había creado hace un año para empezar a ayudarlo se informó que, lamentablemente, Laurito habría vuelto a deambular por las calles.

Al parecer, recién terminó su tratamiento de rehabilitación en el albergue donde estaba hospedado, y que sus mismos amigos de VM Latino le pagaban, y desde entonces perdieron comunicación con él.

"Laurito", expresentador de VM Latino, fue hallado a finales del 2024 en condición de indigencia en las calles de San José. (Redes /Instagram)

Hasta el momento, ninguno de sus amigos más cercanos ha logrado localizarlo, por ello, hacen un llamado respetuoso a la ciudadanía para que, en caso de verlo, intenten brindarle ayuda o avisar a personas que puedan tenderle una mano.

Cabe recordar que Luis Lauretto ha sido claro y valiente al hablar de su condición, señalando en diversas ocasiones que el alcoholismo es una enfermedad con la que ha venido luchando durante años, con avances y retrocesos propios de un proceso complejo.

Sus amigos mantienen la esperanza de que pueda ser localizado y recibir nuevamente el apoyo necesario.

Fue precisamente hace un año cuando se dio a conocer que anndaba en condición de indigencia y que sus amigos más cercanos le tendieron una mano para que se recuperara. De hecho, había regresado a la radio a hablar de música rock, algo que siempre lo ha apasionado.