“Limpio de corazón y mente”: El emotivo festejo de Luis Lauretto tras un año fuera de las calles

Luis Lauretto, reconocido locutor, expresentador de VM Latino y experto en música rock, celebró un año de sobriedad luego de haber sido rescatado de una condición de calle.

La fecha no pasó desapercibida y estuvo acompañada por una avalancha de mensajes de apoyo que resaltaron su valentía y el profundo proceso de transformación que ha vivido.

LEA MÁS: Expresentador Luis Lauretto reapareció tras su condición de calle y luce bastante cambiado

Luis Lauretto cumplió un año sobrio. (Cortesía/Cortesía)

La celebración fue compartida por su amigo Nelson Guillén, quien ha estado cerca de Lauretto durante este proceso. En un emotivo mensaje, destacó el esfuerzo diario que implica mantenerse sobrio y rodeado de personas que lo apoyan.

LEA MÁS: Tigre Tony se refirió a la recuperación de Luis Lauretto e impresionó con esta foto

Luis Lauretto era expresentador de VMLatino. (Cortesía/Cortesía)

“Estamos celebrando su primer año de portarse bien, de estar limpio, no solo de corazón, sino también mentalmente. Estamos aquí juntos deseando que no sea solo un año, sino que este sea su camino de aquí en adelante.

“Es un trabajo de día a día, de tomar buenas decisiones y de estar rodeado de personas que lo queremos, lo admiramos y aprendimos de él. Estamos en deuda con él, porque hizo muchas cosas en el camino; a mí me ayudó mucho como persona. Hoy cumplimos un año y le decimos a Lau que lo queremos”, expresó Guillén.

Luis Lauretto vivió en condición de calle. (Cortesía Luis Laurito/Cortesía Luis Laurito)

El amigo del locutor también adelantó que este 2026 vienen nuevos proyectos profesionales para Lauretto, entre ellos un pódcast en el que abordarán temas importantes y poco discutidos.

“Pronto vamos a tener un pódcast donde vamos a tratar temas muy importantes y bonitos, de los que la gente casi no habla”, comentó Guillén, quien compartió el clip en Instagram.

La publicación se llenó rápidamente de mensajes de apoyo y felicitaciones. “Bien, Laurito”, “Si Laurito entra a las redes sociales y monta su programa, será un pegue durísimo; uno de los mejores locutores de radio y televisión por años”, y “Qué buena noticia, los felicito, no solo a Laurito, sino a todos los que le han ayudado”, fueron algunos de los comentarios que destacaron.