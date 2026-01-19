Teleguía Farándula

“Limpio de corazón y mente”: El emotivo festejo de Luis Lauretto tras un año fuera de las calles

El locutor y expresentador de VM Latino conmemora 12 meses de sobriedad tras superar la condición de calle

EscucharEscuchar
Por Fabiola Montoya Salas

Luis Lauretto, reconocido locutor, expresentador de VM Latino y experto en música rock, celebró un año de sobriedad luego de haber sido rescatado de una condición de calle.

La fecha no pasó desapercibida y estuvo acompañada por una avalancha de mensajes de apoyo que resaltaron su valentía y el profundo proceso de transformación que ha vivido.

LEA MÁS: Expresentador Luis Lauretto reapareció tras su condición de calle y luce bastante cambiado

Luis Lauretto fue rescatado hace seis meses de su condición de calle e impresiona con su recuperación
Luis Lauretto cumplió un año sobrio. (Cortesía/Cortesía)

La celebración fue compartida por su amigo Nelson Guillén, quien ha estado cerca de Lauretto durante este proceso. En un emotivo mensaje, destacó el esfuerzo diario que implica mantenerse sobrio y rodeado de personas que lo apoyan.

LEA MÁS: Tigre Tony se refirió a la recuperación de Luis Lauretto e impresionó con esta foto

Luis Lauretto expresentador de VMLatino.
Luis Lauretto era expresentador de VMLatino. (Cortesía/Cortesía)

“Estamos celebrando su primer año de portarse bien, de estar limpio, no solo de corazón, sino también mentalmente. Estamos aquí juntos deseando que no sea solo un año, sino que este sea su camino de aquí en adelante.

“Es un trabajo de día a día, de tomar buenas decisiones y de estar rodeado de personas que lo queremos, lo admiramos y aprendimos de él. Estamos en deuda con él, porque hizo muchas cosas en el camino; a mí me ayudó mucho como persona. Hoy cumplimos un año y le decimos a Lau que lo queremos”, expresó Guillén.

Luis Lauretto Luis Laurito
Luis Lauretto vivió en condición de calle. (Cortesía Luis Laurito/Cortesía Luis Laurito)

El amigo del locutor también adelantó que este 2026 vienen nuevos proyectos profesionales para Lauretto, entre ellos un pódcast en el que abordarán temas importantes y poco discutidos.

“Pronto vamos a tener un pódcast donde vamos a tratar temas muy importantes y bonitos, de los que la gente casi no habla”, comentó Guillén, quien compartió el clip en Instagram.

La publicación se llenó rápidamente de mensajes de apoyo y felicitaciones. “Bien, Laurito”, “Si Laurito entra a las redes sociales y monta su programa, será un pegue durísimo; uno de los mejores locutores de radio y televisión por años”, y “Qué buena noticia, los felicito, no solo a Laurito, sino a todos los que le han ayudado”, fueron algunos de los comentarios que destacaron.

boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
Luis LaurettosobrioVmLatinolocutor Luis Lauretto
Fabiola Montoya Salas

Fabiola Montoya Salas

Periodista de Empleo Costa Rica, bachiller en periodismo de la Universidad San Judas Tadeo.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.