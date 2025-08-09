Tigre Tony se refirió a la recuperación de Luis Lauretto e impresionó con esta foto

El conocido animador Antonio Bertarioni –el famoso Tigre Tony– se refirió este viernes a la recuperación de su amigo Luis Lauretto luego de seis meses desde que fue rescatado de la lamentable condición de calle en la que estaba.
Amigos y excompañeros de VM Latino del experto en rock se unieron y corrieron por su rescate tras hallarlo en una deplorable condición en las calles de San José producto del alcoholismo.
Tras medio año ingresado en un centro de rehabilitación y evidentemente recuperado, Tony dejó ver este viernes a su amigo a través de las redes sociales en un encuentro que tuvieron y se refirió a la recuperación del expresentador del canal de la música.
“Es mucha la complicidad que tenemos, mi hermano Lauretto. Les puedo decir cada día qué pasa mi hermano está mejor, su recuperación junto a todos los que la hacen posible y Dios es un éxito ¡gracias a todos!”, escribió Tony.
En la foto se le ve a Lauretto muy feliz y prácticamente recuperado de su difícil situación.
Como era de esperar, la publicación del Tigre Tony se llenó de muchas reacciones de personas que celebraban lo bien que se le ve a Luis.
“¡Cómo me alegra verlo así! Él anduvo durmiendo por donde yo trabajo y me dolía mucho verlo mal. Dios es grande”, “se ve mucho mejor, gracias al favor de Dios. Querer es poder”, “bendito sea Dios”, reaccionó la gente a la publicación del Tigre.
