Tigre Tony se refirió a la recuperación de Luis Lauretto e impresionó con esta foto

Luis Lauretto fue rescatado de lamentable condición de calle hace seis meses

Por Manuel Herrera
Tigre Tony compartió esta alentadora foto junto a Luis Lauretto. Fotografía: Instagram Tigre Tony. (Instagram/Instagram)

El conocido animador Antonio Bertarioni –el famoso Tigre Tony– se refirió este viernes a la recuperación de su amigo Luis Lauretto luego de seis meses desde que fue rescatado de la lamentable condición de calle en la que estaba.

Amigos y excompañeros de VM Latino del experto en rock se unieron y corrieron por su rescate tras hallarlo en una deplorable condición en las calles de San José producto del alcoholismo.

Tras medio año ingresado en un centro de rehabilitación y evidentemente recuperado, Tony dejó ver este viernes a su amigo a través de las redes sociales en un encuentro que tuvieron y se refirió a la recuperación del expresentador del canal de la música.

Tigre Tony escribió esto sobre la recuperación de Luis Lauretto. Fotografía: Captura Instagram Tigre Tony. (Instagram/Instagram)

“Es mucha la complicidad que tenemos, mi hermano Lauretto. Les puedo decir cada día qué pasa mi hermano está mejor, su recuperación junto a todos los que la hacen posible y Dios es un éxito ¡gracias a todos!”, escribió Tony.

En la foto se le ve a Lauretto muy feliz y prácticamente recuperado de su difícil situación.

Como era de esperar, la publicación del Tigre Tony se llenó de muchas reacciones de personas que celebraban lo bien que se le ve a Luis.

“¡Cómo me alegra verlo así! Él anduvo durmiendo por donde yo trabajo y me dolía mucho verlo mal. Dios es grande”, “se ve mucho mejor, gracias al favor de Dios. Querer es poder”, “bendito sea Dios”, reaccionó la gente a la publicación del Tigre.

Luis Lauretto, "Laurito", expresentador de VM Latino
Luis Lauretto ya hasta comenzó su regreso paulatino a la radio. Fotografía: Instagram. (Redes /Instagram)

Periodista de farándula en La Teja. Trabajó en La Nación del 2012 y 2020 como periodista digital y redactor de la Mesa de Entretenimiento, donde escribió para Viva, Revista Dominical y Teleguía. Bachiller en Periodismo por la Universidad Latina de Costa Rica. Además, posee estudios en Diseño publicitario. Se dedica a la comunicación desde el 2008

