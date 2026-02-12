Esto decía Luis Lauretto cuando iniciaba su recuperación tras ser ayudado por sus excompañeros de VM Latino

Luis Lauretto, "Laurito", expresentador de VM Latino, reapareció en los medios en mayo de 2025 más "alentadito" después de ser rescatado de las calles. (Redes /Instagram)

Hace apenas unos meses, Luis Lauretto, expresentador de VM Latino, hablaba con franqueza sobre la dura batalla que estaba enfrentando para salir adelante. Hoy, su nombre vuelve a generar preocupación, luego de que circulara una imagen en redes sociales donde se le ve durmiendo nuevamente en las calles de San José.

Lauretto, conocido cariñosamente como “Laurito”, reapareció públicamente la noche del lunes 26 de mayo del 2025, cuando fue invitado al programa radial “La Dosis”, que conduce el cantante de metal Nelson Guillén, de la banda nacional Agressor, y que se transmite por Radio Planet 107.5 FM.

Luis Lauretto regresó a VM Latino

En ese momento, tenía cuatro meses de estar desintoxicando su cuerpo y mente en un centro de rehabilitación al que ingresó gracias a la ayuda económica y el respaldo de sus excompañeros de VM Latino.

En el espacio radial, el experto en música rock habló abiertamente sobre cómo se sentía tras haber sido internado, en enero de ese año.

“La recuperación no ha sido nada fácil”, confesó al aire. Incluso, relató que había días especialmente complicados.

“A veces me levanto loco y me han tenido que sedar”, contó, aunque también dejó claro que era consciente de que no podía bajar la guardia.

Sus amigos de VM Latino, como el Tigre Tony, mostraban en las redes lo bien que estaba Laurito con su recuperación. (Instagram/Instagram)

Durante la entrevista, Lauretto mencionó que todavía le quedaban dos meses más de internamiento y que las terapias con la psicóloga le habían servido mucho para entender su proceso y mantenerse firme.

Además, Laurito aprovechó para enviar un mensaje a los oyentes sobre el peligro de las adicciones.

“No jueguen con fuego porque si se queman se van a quemar de verdad. La vida no está para entregársela a las drogas. Las drogas son un escape momentáneo, igual que el alcohol, pero si es por un problema, el problema va a estar al día siguiente ahí… y va a ser peor”, expresó.

Luis Lauretto, expresentadora de VM Latino, habría sido captado en condición de indigencia en el centro de San José esta semana. (Redes/Facebook)

Todo cambió

Al final su internamiento en el centro de rehabilitación se extendió hasta este año y, pese a que sus amigos lo veían muy bien y motivado por salir a hacer una nueva vida, todo cambió en los últimos días.

El pasado 18 de enero de hecho, Alexander Quesada (Axl Metal) y Nelson Guillén lo llevaron a comer para celebrar que cumplía un año de estar, “limpio de corazón y mente”, según dijo Nelson en un video que compartieron de ese momento.

Lastimosamente, esta semana su historia de recuperación dio un giro al trascender una imagen de Laurito durmiendo en el centro de San José en condición de indigencia.

Luis Lauretto, conocido como "Laurito", fue hallado en esta condición en enero de 2025 y sus amigos de VM Latino se unieron para ayudarle. (Redes /Instagram)

Esteban Vargas, exproductor de VM Latino y amigo cercano de Lauretto, confirmó a La Teja que el expresentador permaneció en el centro de rehabilitación únicamente hasta los primeros días de febrero de este año y que, por su propia voluntad, decidió no regresar.

Según explicó, él ya se encontraba en la segunda fase de su recuperación, conocida como Casa Media, etapa en la que podía vivir fuera del centro y empezar a salir a trabajar. Según dijo a sus amigos, se iría a vivir a la casa de su hermana, pero al parecer, no fue así.

“Lastimosamente, Lauro tomó la decisión de irse del centro y por políticas del mismo no se podía detener, ya que es una cuestión de querer y no ser obligado”, explicó Vargas, dejando claro que se trató de una decisión totalmente voluntaria.

Pese a los esfuerzos de sus amigos, el camino ha sido cuesta arriba, pues hasta el momento nadie sabe de él por más que han intentado buscarlo.