Líder de la banda costarricense Agressor vivirá gran oportunidad en concierto de Guns N’ Roses

El cantante de rock y líder de la banda costarricense Agressor, Nelson Guillén, tendrá una gran oportunidad este miércoles previo al concierto Guns N’ Roses, en el Estadio Nacional.

Guillén será parte de los teloneros que calentarán el ambiente previo al show de la mítica banda estadounidense de rock, que regresará a Costa Rica por segunda vez tras su concierto del 2016.

Nelson contó a La Teja que el productor del concierto en el país, el empresario Don Stockwell, lo invitó a cantar en la previa del espectáculo principal, solo que lo hará al lado de la banda Gëntry.

“Voy de invitado junto con el grupo Gëntry. Voy a cantar dos canciones que son ‘covers’ con este grupo y vamos a dar un supershow”, dijo Guillén a La Teja. Tras su participación, Gëntry continuará en el escenario con su música original.

Don Stockwell y Guillén tienen una gran amistad, de ahí la invitación que le hizo el empresario al vocalista de Agressor para presentarse en el mismo escenario donde, horas después, tocará la legendaria banda estadounidense.

Guns N' Roses cantará en Costa Rica este miércoles 1 de octubre. Fotografía: Archivo GN. (Archivo/Archivo)

Otros teloneros de Guns N’ Roses

Además de Nelson Guillén y Gëntry, la producción del concierto anunció que la banda Akasha también será parte de los teloneros de Guns N’ Roses. Esas presentaciones se inician a las 4:30 de la tarde y dos horas después saltarán al escenario Axl Rose y el resto de los integrantes de la banda, intérprete de éxitos como “Welcome to the Jungle” o “November Rain”.