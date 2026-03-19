Incofer suspenderá el servicio de tren en estas rutas

Si usted acostumbra viajar en tren, urge que lea esta información porque el Incofer suspenderá algunos de sus servicios.

“Incofer realizará obras mayores en ocho puentes ferroviarios del GAM, como parte del programa PROERI para garantizar mayor seguridad en la operación ferroviaria”, informó la entidad.

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Las suspensiones serán para hacer unos trabajos urgentes. (Marvin Caravaca)

Por estas labores el Incofer suspenderá temporalmente el servicio de pasajeros:

- Ruta Cartago–San José: del 25 de marzo al 10 de abril.

- Todas las rutas: Semana Santa (30 de marzo al 3 de abril).

- Conexión Pacífico–Atlántico: del 6 al 10 de abril.

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“Sabemos que estas suspensiones generan inconvenientes, pero son trabajos urgentes y necesarios que traerán un servicio más seguro y confiable.

En Semana Santa no funcionará ninguna ruta. (Rafael Pacheco)

“Nuestros equipos estarán trabajando intensamente en todos los puntos y los mismos se han planificado abarcando el periodo de Semana Santa para que exista la menor afectación posible”, informó la entidad.

Tome en cuenta estos cambios para que tome las decisiones necesarias y ajuste sus horarios para evitar inconvenientes.