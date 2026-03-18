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¡Ya casi! Estudiantes de escuelas y colegios estarán libres estos días por la Semana Santa

El Ministerio de Educación Pública confirmó cuándo será el receso de Semana Santa para estudiantes y docentes

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Por Ingrid Hidalgo

Los estudiantes y los docentes iniciaron el curso lectivo el pasado 23 de febrero y ahora están a pocos días de tomar un descanso por motivo de la Semana Santa.

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Según el calendario escolar del Ministerio de Educación Pública (MEP), el receso iniciará el domingo 29 de marzo y finalizará el domingo 5 de abril.

Durante esa semana, los niños y jóvenes no asistirán a las escuelas ni a los colegios, según el MEP.

Primer día del curso lectivo del 2026 en la Escuela Buenaventura Corrales (Edificio Metálico), ubicado en el centro de San José.
Los estudiantes de primaria y secundaria están a pocos días de descanso por la Semana Santa. Foto: Rafael Pacheco Granados (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Es decir, regresarán a las aulas el lunes 6 de abril tras disfrutar una semana de descanso.

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Colegiales aplicarán pruebas diagnósticas antes de receso

Los estudiantes de último año de colegio aplicarán las Pruebas Nacionales Estandarizadas Diagnósticas a finales de marzo, justamente unos días antes de que inicie la Semana Santa.

El MEP informó a La Teja que estos exámenes se realizarán en colegios privados y públicos, ya sean académicos, técnicos y nocturnos, del lunes 23 al viernes 27 de este mes.

Miles de estudiantes de último año de colegio iniciaron la aplicación de la Prueba Nacional Estandarizada Sumativa este lunes 27 de octubre.
Los estudiantes de último año de colegios públicos y privados realizarán las Pruebas Nacionales Estandarizadas Diagnósticas unos días antes del receso por Semana Santa. (MEP/MEP)

De momento, se desconoce la cantidad exacta de estudiantes de último año que participarán en estas pruebas.

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Con estos exámenes, las autoridades buscan identificar las fortalezas y las áreas de mejora en el aprendizaje de los jóvenes.

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Ingrid Hidalgo

Ingrid Hidalgo

Periodista de Nacionales. Licenciada en Comunicación de Masas de la Universidad Federada San Judas Tadeo.

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