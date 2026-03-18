¡Ya casi! Estudiantes de escuelas y colegios estarán libres estos días por la Semana Santa

Los estudiantes y los docentes iniciaron el curso lectivo el pasado 23 de febrero y ahora están a pocos días de tomar un descanso por motivo de la Semana Santa.

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Según el calendario escolar del Ministerio de Educación Pública (MEP), el receso iniciará el domingo 29 de marzo y finalizará el domingo 5 de abril.

Durante esa semana, los niños y jóvenes no asistirán a las escuelas ni a los colegios, según el MEP.

Los estudiantes de primaria y secundaria están a pocos días de descanso por la Semana Santa. Foto: Rafael Pacheco Granados (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Es decir, regresarán a las aulas el lunes 6 de abril tras disfrutar una semana de descanso.

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Colegiales aplicarán pruebas diagnósticas antes de receso

Los estudiantes de último año de colegio aplicarán las Pruebas Nacionales Estandarizadas Diagnósticas a finales de marzo, justamente unos días antes de que inicie la Semana Santa.

El MEP informó a La Teja que estos exámenes se realizarán en colegios privados y públicos, ya sean académicos, técnicos y nocturnos, del lunes 23 al viernes 27 de este mes.

Los estudiantes de último año de colegios públicos y privados realizarán las Pruebas Nacionales Estandarizadas Diagnósticas unos días antes del receso por Semana Santa. (MEP/MEP)

De momento, se desconoce la cantidad exacta de estudiantes de último año que participarán en estas pruebas.

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Con estos exámenes, las autoridades buscan identificar las fortalezas y las áreas de mejora en el aprendizaje de los jóvenes.