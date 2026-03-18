¡Ya casi! Estudiantes de escuelas y colegios estarán libres estos días por la Semana Santa

Los estudiantes y los docentes iniciaron el curso lectivo el pasado 23 de febrero y ahora están a pocos días de tomar un descanso por motivo de la Semana Santa.
LEA MÁS: (Video) Laura Fernández manda contundente mensaje a los narcotraficantes
Según el calendario escolar del Ministerio de Educación Pública (MEP), el receso iniciará el domingo 29 de marzo y finalizará el domingo 5 de abril.
Durante esa semana, los niños y jóvenes no asistirán a las escuelas ni a los colegios, según el MEP.
Es decir, regresarán a las aulas el lunes 6 de abril tras disfrutar una semana de descanso.
LEA MÁS: Esta es la guía de cómo funcionará la ley que obliga a bancos a reponer el dinero robado por estafadores
Colegiales aplicarán pruebas diagnósticas antes de receso
Los estudiantes de último año de colegio aplicarán las Pruebas Nacionales Estandarizadas Diagnósticas a finales de marzo, justamente unos días antes de que inicie la Semana Santa.
El MEP informó a La Teja que estos exámenes se realizarán en colegios privados y públicos, ya sean académicos, técnicos y nocturnos, del lunes 23 al viernes 27 de este mes.
De momento, se desconoce la cantidad exacta de estudiantes de último año que participarán en estas pruebas.
LEA MÁS: Revelan detalles de las honras fúnebres de la exprimera dama Lorena Clare Facio
Con estos exámenes, las autoridades buscan identificar las fortalezas y las áreas de mejora en el aprendizaje de los jóvenes.