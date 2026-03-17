Revelan detalles de las honras fúnebres de la exprimera dama Lorena Clare Facio

La familia de la exprimera dama Lorena Clare Facio, esposa del exmandatario Miguel Ángel Rodríguez Echeverría, compartió los detalles de las honras fúnebres.
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La vela de doña Lorena se realizará este martes 17 de marzo a partir de las 4:00 p.m. en Montesacro.
Su funeral se llevará a cabo el miércoles 18 de marzo a las 11:00 a.m. en la Parroquia de San Rafael de Escazú.
Esta información fue compartida a través de un comunicado, en el que señala que doña Lorena “vivió amando a Dios, haciendo el bien, sembrando amor y cosechando sonrisas”.
La exprimera dama falleció la mañana de este martes. El excandidato presidencial, Juan Carlos Hidalgo, confirmó su fallecimiento a través de las redes sociales donde destacó la la gran labor que realizó por las mujeres.
Doña Lorena luchó contra el cáncer de páncreas, cuya enfermedad le fue diagnosticada a finales de 2024.
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Murió rodeada de amor
La familia de la exprimera dama reveló que tuvo una muerte serena y rodeada de mucho amor.
Doña Lorena dio su último respiro acompañada de su familia y descansó para siempre a los 82 años.
“Lorena fue, ante todo, un ser humano extraordinario. Una mujer profundamente sensible, generosa y comprometida con aliviar el dolor ajeno. Desde muy joven supo que su vocación era servir y ser fuente de alegría para los demás, propósito que guió cada etapa de su vida personal y pública”, dijo su familia.
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