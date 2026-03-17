¿De qué murió Lorena Clare? Esta fue la enfermedad contra la que estuvo luchando

Este martes 17 de marzo se anunció la noticia del fallecimiento de Lorena Clare, exprimera dama de Costa Rica, a los 82 años, lo que ha generado conmoción.

La noticia fue dada a conocer por su familia mediante un comunicado oficial.

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Una lucha contra el cáncer

De acuerdo con la información, la causa del fallecimiento fue el cáncer de páncreas, enfermedad que le fue detectada desde finales de 2024. Durante ese tiempo, Clare enfrentó el proceso con fortaleza, acompañada por sus seres queridos.

“Empecé mi tratamiento de cáncer en noviembre del año pasado (2024) y ayer fuimos a sacar una cita para reiniciar el tratamiento el martes. Obviamente todas estas cosas son muy difíciles, pero no tienen idea de la satisfacción que tanto Miguel Ángel como yo sentimos al ver el salón de quimioterapia lleno de anuncios y de cositas especiales para las personas que van a recibir un tratamiento”, expresó Clare en una entrevista meses después.

Lorena Clare falleció a los 82 años. (Graciela Solis)

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Su legado público

Clare fue esposa del expresidente Miguel Ángel Rodríguez durante su administración entre 1998 y 2002, y su figura quedó vinculada a la vida pública del país. Su partida deja un profundo impacto en quienes la conocieron.