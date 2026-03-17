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Así despidió su familia a Lorena Clare, esposa de Miguel Ángel Rodríguez

La familia confirmó el fallecimiento de Lorena Clare, esposa de Miguel Ángel Rodríguez

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Por Yerlin Gómez Izaguirre

El país está de luto tras la muerte de Lorena Clare, exprimera dama y esposa del expresidente Miguel Ángel Rodríguez.

La noticia fue confirmada mediante un comunicado oficial de su familia, que destacó la forma en que enfrentó sus últimos momentos.

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El comunicado de la familia

En el mensaje sus seres queridos informaron sobre su fallecimiento, subrayando que estuvo acompañada en todo momento.

MATERIAL EXCLUSIVO DE VIVA HASTA SU PUBLICACIÓN. 05/07/2024, San José, Escazu, entrevista con la ex primera dama de la República, Lorena Clare, para hablar acerca de su libro.
Lorena Clare falleció este martes a los 82 años. (Jose Cordero)

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“Con profundo dolor, pero también con infinita gratitud por su vida, la familia Rodríguez Echeverría comunicamos el fallecimiento de nuestra amada Lorena Clare Facio, esposa, mamá, abuela, hermana, amiga y exprimera dama de la República, quien partió serenamente, acompañada de su familia, rodeada de amor, tras luchar con valentía y entrega total contra una dolorosa enfermedad como el cáncer de páncreas”, señaló el comunicado.

Reacciones tras su partida

Tras conocerse la noticia, Juan Carlos Hidalgo y el Partido Unidad Social Cristiana, lamentaron la pérdida, así como cientos de personas que admiraron a doña Lorena como persona y como primera dama de la República.

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Lorena ClareExprimera damaMiguel Ángel Rodríguez
Yerlin Gómez Izaguirre

Yerlin Gómez Izaguirre

Periodista de Tiempo Libre. Bachiller en periodismo y Licenciada en Producción Audiovisual por la Universidad San Judas Tadeo.

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