Además de Lorena Clare, otra dolorosa pérdida marca marzo para el expresidente Miguel Ángel Rodríguez

Marzo del 2026 ha sido especialmente duro para el expresidente de Costa Rica, Miguel Ángel Rodríguez, quien en apenas 11 días perdió a dos personas muy cercanas.

Este martes 17 de marzo, falleció su esposa, la exprimera dama Lorena Clare, tras una lucha contra el cáncer.

Sin embargo, esta no ha sido la única pérdida reciente para el exmandatario. Tan solo once días antes, el viernes 6 de marzo, murió su hermana mayor, Blanca Cecilia Rodríguez Echeverría, a quien cariñosamente llamaba “Chía”, a los 97 años.

Lorena Clare esposa del expresidente Miguel Ángel Rodríguez luchó contra el cáncer (Cortesía de Lorena Clare)

Tras el fallecimiento de su hermana, Rodríguez compartió un mensaje en el que expresó el profundo cariño que le tenía y recordó momentos de su infancia.

“Chía, mi adorada hermana mayor. Una mujer simplemente maravillosa, llena de dulzura y bondad. Con ella hice por varios años mis tareas escolares. Como he sido siempre muy malo para dibujar, ella me hacía los dibujos en el cuaderno de vida en que durante cada año llevábamos escrito lo que íbamos aprendiendo”, manifestó en ese momento.

Las dos pérdidas en tan corto tiempo marcan un momento difícil en la vida personal del expresidente, quien ha recibido muestras de apoyo tras el fallecimiento de su esposa y su hermana.

Muere exprimera dama de Costa Rica

La exprimera dama de Costa Rica, Lorena Clare, falleció este martes 17 de marzo, tras una lucha contra el cáncer.

Clare fue esposa del expresidente Miguel Ángel Rodríguez, durante su administración entre 1998 y 2002.

La lamentable noticia la confirmó Juan Carlos Hidalgo, exaspirante a la presidecia de la República del Partido Unidad Social Cristiana.

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Esposa del expresidente Miguel Ángel Rodríguez luchó contra el cáncer (Jose Cordero)

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De acuerdo con la información, durante el proceso de la enfermedad, el exmandatario se mantuvo a su lado, acompañándola incluso a los tratamientos que recibía en el Hospital San Juan de Dios.

La noticia de su fallecimiento genera reacciones en distintos sectores del país, recordando su paso como primera dama y su vida junto al exgobernante.