El sentido mensaje que Miguel Ángel Rodrigo dedicó a su esposa en el difícil momento que vive

El expresidente de la República, Miguel Ángel Rodríguez, dedicó un sentido mensaje a su esposa, Lorena Clare, en medio del duro proceso de salud que ella enfrenta.

El mensaje que el exmandatario compartió en redes sociales está en el marco del Día Internacional de la Mujer, que se conmemora este 8 de marzo.

Doña Lorena lleva un año luchando contra el cáncer. (Tomada de redes sociales)

“Qué maravillosa bendición de Dios poder en el Día Internacional de las Mujeres compartir el sol con esta extraordinaria y bellísima mujer, Lorena, quien ha hecho tanto por las mujeres”, escribió Rodríguez, acompañado de una foto en la que se le ve sentado a la par de su esposa.

Doña Lorena Clare está pasando por una delicada enfermedad: tiene cáncer, y don Miguel Ángel se ha encargado de acompañarla y apoyarla en el tratamiento.

“Dejé de viajar, dejé de cumplir con algunas actividades internacionales con grupos de expresidentes, para quedarme en mi casa y atender a mi mujer”, nos había dicho el expresidente hace unos meses en una entrevista.

Enfrenta la pérdida de su hermana

Estos han sido tiempos complicados para don Miguel Ángel, ya que también está atravesando un enorme dolor, porque hace unos días falleció su hermana mayor, Blanca Rodríguez.

“Murió Chia, mi adorada hermana mayor. Una mujer simplemente maravillosa, llena de dulzura y bondad”, escribió el exmandatario en redes sociales.

Doña Blanca murió a los 97 años de edad.