Nacional

Expresidente Miguel Ángel Rodríguez sufre la muerte de un ser querido

El exmandatario compartió la muerte de su hermana Blanca Rodríguez

EscucharEscuchar
Por Ingrid Hidalgo

El expresidente Miguel Ángel Rodríguez llora por la muerte de un ser querido: su hermana mayor.

LEA MÁS: Bancos estatales advierten sobre nueva ley que los obligará a devolver dinero por estafas

En una publicación realizada en Facebook, dio a conocer que Blanca Rodríguez falleció a los 97 años y compartió un recuerdo con ella.

“Murió Chia, mi adorada hermana mayor. Una mujer simplemente maravillosa, llena de dulzura y bondad”, escribió el exmandatario.

01 de febrero 2026. Escuela Yanuario Quesada en Escazú. 11:00 hrs. El expresidente Miguel Angel Rodriguez emite su voto en la escuela. Foto: Albert Marin
El expresidente Miguel Ángel Rodríguez informó que su hermana mayor, Blanca Rodríguez, murió. Foto: Albert Marin (Albert Marin /Elecciones 2026.)

Él compartió que su hermana lo salvó muchas veces con las tareas, pues era muy malo para dibujar y ella lo ayudaba a hacer los dibujos.

Además, comentó que doña Blanca acogió a su hermano Álvaro cuando sus padres fallecieron.

Abuela de 13 nietos

Doña Blanca fue mamá de 4 hijos, abuela de 13 nietos y también bisabuela de más de 20 personas.

“(Era) una esposa admirable, madre, abuela y bisabuela enamorada. (...) Una familia unida, religiosa, convencida de sus valores, en que Blanca Cecilia encontró guía y amor. Dios la tiene con Él en Su Gloria y con Luis Alberto, su adorado esposo, con nuestros papás y hermanos”, dijo el exmandatario.

Él envió amor a sus sobrinos y, además, los felicitó por haber disfrutado de su “tan extraordinaria mamá”.

LEA MÁS: KLM anuncia más vuelos entre San José y Ámsterdam: vea los nuevos días y horarios

Honras fúnebres

El expresidente compartió una imagen con la información de las honras fúnebres de doña Blanca.

La vela se realizará este viernes 6 de marzo a partir de mediodía en la Funeraria del Recuerdo, ubicada en el barrio Don Bosco, San José.

A la 1:30 p.m. de este viernes se honrará su vida y su legado en la Iglesia de San Bosco.

Honras fúnebres de hermana de expresidente
El expresidente Miguel Ángel Rodríguez informó este viernes la muerte de su hermana Blanca Rodríguez. La vela se realizará a partir del mediodía. (Miguel Ángel Rodríguez/Miguel Ángel Rodríguez)

LEA MÁS: Laura Fernández da su posición sobre idea de asesor de instalar bases militares de Estados Unidos en el país

boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
Miguel Ángel Rodríguezhermana de Miguel Ángel RodríguezBlanca Rodríguezmuerte familia expresidente
Ingrid Hidalgo

Ingrid Hidalgo

Periodista de Nacionales. Licenciada en Comunicación de Masas de la Universidad Federada San Judas Tadeo.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.