Expresidente Miguel Ángel Rodríguez sufre la muerte de un ser querido

El expresidente Miguel Ángel Rodríguez llora por la muerte de un ser querido: su hermana mayor.

En una publicación realizada en Facebook, dio a conocer que Blanca Rodríguez falleció a los 97 años y compartió un recuerdo con ella.

“Murió Chia, mi adorada hermana mayor. Una mujer simplemente maravillosa, llena de dulzura y bondad”, escribió el exmandatario.

El expresidente Miguel Ángel Rodríguez informó que su hermana mayor, Blanca Rodríguez, murió. Foto: Albert Marin (Albert Marin /Elecciones 2026.)

Él compartió que su hermana lo salvó muchas veces con las tareas, pues era muy malo para dibujar y ella lo ayudaba a hacer los dibujos.

Además, comentó que doña Blanca acogió a su hermano Álvaro cuando sus padres fallecieron.

Abuela de 13 nietos

Doña Blanca fue mamá de 4 hijos, abuela de 13 nietos y también bisabuela de más de 20 personas.

“(Era) una esposa admirable, madre, abuela y bisabuela enamorada. (...) Una familia unida, religiosa, convencida de sus valores, en que Blanca Cecilia encontró guía y amor. Dios la tiene con Él en Su Gloria y con Luis Alberto, su adorado esposo, con nuestros papás y hermanos”, dijo el exmandatario.

Él envió amor a sus sobrinos y, además, los felicitó por haber disfrutado de su “tan extraordinaria mamá”.

Honras fúnebres

El expresidente compartió una imagen con la información de las honras fúnebres de doña Blanca.

La vela se realizará este viernes 6 de marzo a partir de mediodía en la Funeraria del Recuerdo, ubicada en el barrio Don Bosco, San José.

A la 1:30 p.m. de este viernes se honrará su vida y su legado en la Iglesia de San Bosco.

El expresidente Miguel Ángel Rodríguez informó este viernes la muerte de su hermana Blanca Rodríguez. La vela se realizará a partir del mediodía. (Miguel Ángel Rodríguez/Miguel Ángel Rodríguez)

