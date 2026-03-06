KLM anuncia más vuelos entre San José y Ámsterdam: vea los nuevos días y horarios

La Cámara de Comercio Holandesa informó que la aerolínea KLM actualizó sus vuelos hacia San José, Costa Rica.

LEA MÁS: Puente sobre el río Tárcoles reabrirá con paso en ambos carriles a partir de este sábado

Si usted tiene el sueño de viajar y conocer Países Bajos algún día, tiene una opción para para hacerlo con esta aerolínea hasta marzo de 2027.

Los vuelos San José-Ámsterdam normalmente funcionan durante el invierno europeo, es decir, entre finales e inicios de año.

La aerolínea KLM extenderá vuelos hasta marzo de 2027, según la Cámara de Comercio Holandesa. Foto: Alonso Tenorio (Alonso Tenorio)

Pero hace unos meses, se anunció que las operaciones de esta aerolínea hacia Costa Rica se iban a extender hasta octubre de este año; sin embargo, se amplió hasta el próximo año, dándole más oportunidades a los ticos viajar hacia el país famoso por los tulipanes y los molinos.

¿Cuáles días habrá vuelos hacia Ámsterdam?

Desde el 7 de febrero hasta el 26 de marzo hay cinco vuelos a la semana, excepto los jueves y sábados.

A partir del 27 de marzo, las cosas cambiarán un poco. La cantidad de vuelos se reducirán a tres a la semana; operarán los lunes, jueves y sábados. Esta medida se aplicará hasta el 20 de mayo.

Entre el 21 de mayo y el mes de octubre también habrá tres vuelos semanales, que se realizarán los martes, jueves y sábados.

LEA MÁS: Laura Fernández da su posición sobre idea de asesor de instalar bases militares de Estados Unidos en el país

Desde el 25 de octubre de 2026 hasta el 26 de marzo de 2027, las operaciones aumentarán a 5 vuelos semanales, todos los días excepto los jueves y sábados.

Habrá entre tres y cinco vuelos semanales con la aerolínea KLM durante este 2026 e inicios de 2027. (Cortesía Aeris Holding/Cortesía Aeris Holding)

¿Qué horarios tienen los vuelos?

La Cámara de Comercio Holandesa señaló que los vuelos se realizan durante la noche.

Salen desde San José a las 8:30 p.m. y llegan a la 1:55 p.m. a Ámsterdam.

Los vuelos desde Países Bajos salen a la 1:45 p.m. y aterrizan a Costa Rica a las 6:25 p.m.

LEA MÁS: Amenazas de muerte y quema de vehículos: exfuncionaria del MEP revela la realidad oculta de los docentes