Puente sobre el río Tárcoles reabrirá con paso en ambos carriles a partir de este sábado

El Ministerio de Obras Públicas y Transportes anunció que el paso por el puente sobre el río Tárcoles volverá a habilitarse en ambos carriles este sábado 7 de marzo.

La apertura será a las 7 de la mañana tras varias semanas de intensos trabajos.

El anuncio fue realizado por el ministro del MOPT, Efraím Zeledón, quien este jueves visitó la estructura para realizar una inspección y verificar el avance de las obras.

Según explicó el jerarca, el puente forma parte del programa Proeri, que contempla la atención de estructuras con riesgo inminente, por lo que la intervención no podía posponerse.

“Este era un puente que en cualquier momento podía colapsar debido a su mal estado y a la falta de mantenimiento”, señaló Zeledón.

Hay buenas noticias para los conductores que pasan constantemente por el puente del río Tárcoles. (MOPT para LN/MOPT)

El ministro detalló que durante las últimas semanas se han realizado jornadas dobles de trabajo, tanto de día como de noche, con labores sobre la loza del puente y también en la parte inferior de la estructura.

Además, se llevaron a cabo inspecciones técnicas y estudios de laboratorio para verificar la calidad de los trabajos realizados.

Tras estos análisis, las autoridades concluyeron que es seguro habilitar nuevamente el paso completo por la estructura.

La reapertura permitirá eliminar el paso regulado que durante los últimos días ha afectado la circulación vehicular, especialmente para los vecinos y conductores que se movilizan hacia Jacó y otros lugares del Pacífico Central.

Aunque el tránsito se normalizará, el MOPT informó que los trabajos en el puente continuarán por aproximadamente dos meses más.

Durante ese periodo se seguirán realizando intervenciones en la parte superior e inferior de la estructura, por lo que podrían presentarse pasos regulados temporales o cierres parciales según avancen las labores.