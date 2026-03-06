Laura Fernández da su posición sobre idea de asesor de instalar bases militares de Estados Unidos en el país

La presidenta electa Laura Fernández se refirió a la propuesta de uno de sus asesores, Fabián Silva, de instalar bases militares de Estados Unidos en Costa Rica.

Fernández dio su posición en el programa “Por Tres Razones”, de Radio Columbia, y recalcó que las opiniones que dan los integrantes de su equipo son a título personal y no reflejan el sentir de la mandataria.

“Ellos ni son mis voceros, ni están hablando en nombre mío, ni mucho menos”, afirmó doña Laura, este jueves.

Laura Fernández, presidenta electa se refirió a la idea de instalar bases militares de Estados Unidos. Foto: Rafael Pacheco. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Debate

El tema ha generado debate desde que Silva propuso en el programa “El Octavo Mandamiento”, del canal ¡Opa!, la instalación de fuerzas armadas estadounidenses para combatir el narcotráfico en provincias como Limón, Puntarenas y Guanacaste.

El martes anterior, el ministro de Seguridad, Mario Zamora, expresó que el tema debe analizarse y justificó el porqué.

El ministro de Seguridad Mario Zamora afirmó que el tema de las bases militares debe ser muy bien analizado. Foto: Rafael Pacheco. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

“Los militares se dedican a otros asuntos y no a la lucha antidrogas. Respeto la posición individual (de Silva). Me parece que es un tema que, en este momento, para siquiera ser considerado, tiene que ser en sede legislativa y pasar por toda una serie de requisitos”, aseguró.

En este momento, la presidenta electa tiene un equipo conformado por cuatro asesores: Fabián Silva, quien es experto en la Constitución Política; María Lourdes Echandi, exprocuradora adjunta de la República; Fabián Volio, abogado especialista en derecho constitucional; y Juan Diego Castro, exministro de Seguridad.