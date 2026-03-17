Así fue la última Nochebuena de Lorena Clare junto a su esposo Miguel Ángel Rodríguez

Este martes 17 de marzo se dio a conocer la triste noticia de la muerte de Lorena Clare, exprimera dama, a los 82 años, tras una larga lucha contra el cáncer de páncreas.

En medio del duelo, resurge uno de los momentos más significativos de sus últimos meses: su última celebración de Nochebuena junto a su esposo, el expresidente Miguel Ángel Rodríguez.

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La última Nochebuena

En diciembre anterior, Rodríguez compartió un mensaje que hoy adquiere un profundo valor emocional. La celebración estuvo marcada por la unión familiar en un ambiente de cercanía y espiritualidad.

El país está de luto tras la muerte de la exprimera dama.

“Doy a Dios gracias por esta Nochebuena con Lorena, con nuestros adorados hijos y nietos —incluso Julián, que está en Texas pero estuvo en nuestro corazón— y con la muy querida familia Sequeira Garza. Pudimos celebrar con mucho amor el nacimiento del Niñito Dios”, escribió Rodríguez junto a dos fotografías en las que aparecían agarrados de la mano, como lo hicieron durante muchos años.

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Una vida compartida

Clare fue primera dama de Costa Rica durante el mandato de Rodríguez entre 1998 y 2002 y compartieron 63 años de matrimonio. Su fallecimiento deja una huella en el país.