Fallece Lorena Clare, exprimera dama de Costa Rica y esposa de Miguel Ángel Rodríguez

La exprimera dama de Costa Rica, Lorena Clare, falleció este martes 17 de marzo, tras una lucha contra el cáncer.

Clare fue esposa del expresidente Miguel Ángel Rodríguez, durante su administración entre 1998 y 2002.

La lamentable noticia la confirmó Juan Carlos Hidalgo, exaspirante a la presidecia de la República del Partido Unidad Social Cristiana.

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Esposa del expresidente Miguel Ángel Rodríguez luchó contra el cáncer (Jose Cordero)

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De acuerdo con la información, durante el proceso de la enfermedad, el exmandatario se mantuvo a su lado, acompañándola incluso a los tratamientos que recibía en el Hospital San Juan de Dios.

La noticia de su fallecimiento genera reacciones en distintos sectores del país, recordando su paso como primera dama y su vida junto al exgobernante.