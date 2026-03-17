El desgarrador mensaje de Juan Carlos Hidalgo, excandidato del PUSC para despedir a Lorena Clare

Lorena Clare falleció a sus 82 años. (Jose Cordero)

Juan Carlos Hidalgo, exaspirante a la presidencia de la República del Partido Unidad Social Cristiana dio el pésame a la familia de Lorena Clare Facio, tras el fallecimiento de la exprimera dama de la República este 17 de marzo.

Por medio de un mensaje en sus redes sociales Hidalgo hizo pública la lamentable noticia.

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“Kristina (su esposa) y yo expresamos nuestro más profundo pésame por el fallecimiento de doña Lorena Clare Facio. Enviamos a la familia Rodríguez Echeverría, en especial a don Miguel Ángel, nuestro abrazo solidario en este momento tan doloroso.

“Doña Lorena deja una huella profunda en Costa Rica. Su compromiso con las personas adultas mayores, con las personas con discapacidad y con las mujeres del país fue siempre genuino y generoso. Muchas de las causas que impulsó siguen hoy impactando vidas y recordándonos su vocación de servicio y su sensibilidad hacia quienes más lo necesitan. Pero, más allá de su papel público, que fue extraordinario, para don Miguel, sus hijos y nietos, se trata de la pérdida de una esposa, madre y abuela muy amada. Esperamos que el cariño de tantas personas que hoy la recuerdan con gratitud sea también un consuelo en estos días difíciles.

“Con mucho respeto y afecto, le enviamos nuestras condolencias y nuestras oraciones”, aseguró Hidalgo.

Doña Lorena falleció este martes a sus 82 años luego de una intensa lucha contra el cáncer.

Desde La Teja enviamos un abrazo solidario a la familia y nuestras condolencias.