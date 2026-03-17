Este fue el último mensaje que Miguel Ángel Rodríguez le dedicó a su esposa antes de su fallecimiento

Lorena Clare falleció este martes. (Jose Cordero)

El expresidente Miguel Ángel Rodríguez dejó ver el profundo amor que sentía por su esposa, Lorena Clare, en uno de los últimos mensajes públicos que le dedicó antes de su fallecimiento.

El exmandatario compartió sus palabras el pasado 8 de marzo, en el marco del Día Internacional de la Mujer, cuando la exprimera dama atravesaba un complicado proceso de salud.

“Qué maravillosa bendición de Dios poder en el Día Internacional de las Mujeres compartir el sol con esta extraordinaria y bellísima mujer, Lorena, quien ha hecho tanto por las mujeres”, escribió Rodríguez junto a una fotografía en la que aparece acompañado de su esposa.

La publicación fue realizada el 8 de marzo, en el Día Internacional de la Mujer. (Tomada de redes sociales /Tomada de redes sociales)

Un acompañamiento total

Días después de ese mensaje, el país conoció la noticia del fallecimiento de Lorena Clare, este 17 de marzo, tras una lucha contra el cáncer.

Durante ese proceso, Rodríguez se mantuvo a su lado y priorizó el tiempo con ella por encima de otras responsabilidades.

En una entrevista meses atrás, el expresidente había contado que incluso dejó de lado compromisos internacionales para poder acompañarla.

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“Dejé de viajar, dejé de cumplir con algunas actividades internacionales con grupos de expresidentes, para quedarme en mi casa y atender a mi mujer”, confesó en ese momento.

Un mensaje que hoy cobra más fuerza

Las palabras que compartió en redes sociales hoy toman un significado aún más profundo, tras la partida de quien fue su compañera de vida.

El mensaje se ha convertido en una muestra del cariño, respeto y admiración que existía entre ambos.