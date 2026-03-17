PUSC despide a Lorena Clare y destaca su legado en la política y el servicio al país

El PUSC destacó la trayectoria de Lorena Clare tras su fallecimiento. (Jose Cordero)

El Partido Unidad Social Cristiana expresó su profundo pesar por el fallecimiento de la exprimera dama Lorena Clare Facio, a quien describió como una mujer comprometida con el servicio público y la construcción de una mejor Costa Rica.

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Por medio de un comunicado oficial, la agrupación política destacó la trayectoria de Clare, señalando que su vida estuvo marcada por la participación activa en la política y el trabajo constante por el bienestar del país.

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Destacan su huella en la política

En el mensaje, el partido recordó que este 17 de marzo, el país despide a una mujer que dejó una huella significativa en la vida política nacional.

Según indicaron, su dedicación, firmeza de convicciones y vocación de trabajo la convirtieron en un ejemplo para muchas personas que la vieron como guía y compañera en distintas luchas.

Parte del mensaje de La Unidad. (PUSC/Lorena Clare)

También resaltaron su capacidad de diálogo y su compromiso con los valores democráticos.

Mensaje a su familia

El PUSC envió sus condolencias a los familiares y allegados de Clare, en especial a su esposo, el expresidente Miguel Ángel Rodríguez, así como a todas las personas que hoy lamentan su partida.

En el comunicado, aseguraron que su legado permanecerá en la memoria colectiva y en las causas por las que trabajó con pasión.

Un legado que trasciende

Desde la agrupación también hicieron énfasis en que el ejemplo de Lorena Clare continuará inspirando a futuras generaciones.

La exprimera dama falleció este martes 17 de marzo tras enfrentar una dura enfermedad, dejando un importante legado en la vida política y social del país.