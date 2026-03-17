(Video) Laura Fernández manda contundente mensaje a los narcotraficantes

Laura Fernández aprovechó el discurso que dio al recibir las credenciales que la convirtieron oficialmente en la presidenta electa de Costa Rica, para enviar un contundente mensaje a los narcotraficantes y criminales; hasta les hizo una advertencia.

Fernández dijo que tendrá una guerra sin cuartel contra los criminales que tanto daño le hacen a Costa Rica y que tienen al país en la crisis de violencia más fuerte de su historia.

Laura Fernández manda mensaje a criminales, les dijo que "va por ellos". (Alonso Tenorio)

“Hoy que tomo las credenciales como presidenta, quiero dar un mensaje claro, directo y frontal al crimen organizado y al narcotráfico: ‘Voy por ustedes, no los queremos en Costa Rica, no vamos a permitir que sigan causando dolor a nuestra gente, ni voy a consentir que perdamos la paz en los hogares’”, manifestó la próxima mandataria en el discurso.

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Luego reforzó el mensaje e hizo una advertencia

Luego, durante la atención a la prensa, reforzó el mensaje.

“Que dejen a Costa Rica, que se vayan o van a enfrentar una lucha sin cuartel conmigo al frente.

“Yo lucharé por mano dura contra el crimen organizado, impulsaré las reformas judiciales que hacen falta para que los criminales vayan a la cárcel, para que superemos la crisis de impunidad que tiene sumida a Costa Rica en condiciones de inseguridad que no son las que merece nuestro pueblo, que no son las que nos gustan y que no son las adecuadas para vivir en un ambiente de paz”, aseguró.

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Laura Fernández envió un fuerte mensaje a los criminales

Homicidios no cesan

Las palabras de Fernández llegan en un momento en el que el país sufre por la violencia causada por el crimen organizado.

Según datos del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), en lo que llevamos de este 2026 se han registrado 153 homicidios.

El gobierno de Rodrigo Chaves, del cual formó y forma parte Laura Fernández, acumula los tres años con más homicidios en la historia del país.

El 2023 fue el más violento de la historia con 906 homicidios; el 2024, el segundo más violento con 880, y el 2025, el tercero más violento, con 873.

Muchos expertos coinciden en que el actual gobierno no ha hecho lo suficiente en el tema de seguridad, pero Fernández defendió este martes la labor de Chaves en esa materia y asegura que seguirá su legado.