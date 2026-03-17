Ahora sí es oficial: Laura Fernández se convirtió de esta manera en la presidencia electa de Costa Rica

Laura Fernández se convirtió este martes, de forma oficial, en la presidenta electa de la República.

Ella recibió las credenciales oficiales por parte del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE).

Este martes Laura Fernández se convirtió en la presidenta electa de Costa Rica, lo hizo de esta manera (Alonso Tenorio/Alonso Tenorio)

También lo hicieron Francisco Gamboa y Douglas Soto, como primer y segundo vicepresidentes de la República.

Fernández se mostró muy emocionada al recibir las credenciales y en su discurso aseguró que se siente agradecida con Dios.

Mencionó a su esposo Jeffrey y a su hija Fernanda por el apoyo brindado en el proceso electoral.

“Gracias, me permitieron ganar en primera ronda con un mandato contundente. También gracias a los costarricenses que no votaron por mí, pero hoy me reconocen como presidenta. Trabajaré incansablemente por ustedes”, expresó la próxima mandataria.

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El Partido Pueblo Soberano (PPSO), con el que Fernández llegó a la presidencia, obtuvo 1.243.141 votos válidos, cifra que representó un 48.53% de los sufragio emitidos.