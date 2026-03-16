Defensoría revela graves problemas después de inspeccionar dos escuelas en Liberia

La Defensoría de los Habitantes inspeccionó dos escuelas en Liberia, Guanacaste, tras recibir denuncias por parte de ciudadanos.

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Se tratan de las escuelas Barrio La Cruz e Isabel Brown Brown. Los funcionarios de la Defensoría verificaron las condiciones de infraestructura en las que se encuentran estos centros educativos.

Los resultados fueron preocupantes, pues una de ellas no ha tenido las mejoras que se necesitan para que los niños reciban clases seguros.

La Defensoría señaló que la integridad física de los estudiantes y docentes corren en riesgo por preocupantes condiciones en las que se encuentran una escuela en Liberia. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Escuela en estado deplorable

La escuela Barrio La Cruz, que cuenta con 250 estudiantes y 32 docentes y administrativos, se encuentra en un estado deplorable, según determinó la Defensoría tras la inspección.

Los funcionarios de la Defensoría encontraron una tubería de gas que atraviesa en medio de un aula y, además, un tanque de gas está ubicado cerca del aula de música, lo que puede ser un riesgo tanto para los estudiantes como para los docentes.

La Defensoría de los Habitantes inspeccionó dos escuelas en Liberia, Guanacaste. Una de ellas está en deplorables condiciones, mientras que la otra presentó mejoras. (Defensoría de los Habitantes/Defensoría de los Habitantes)

También se encontraron techos en mal estado, ventanales quebrados con vidrios en el suelo, pisos deteriorados y aulas con escasa ventilación.

Las instalaciones de esta escuela no cuentan con acceso a Internet ni teléfono.

“Al ser declarada inhabitable en su sede original, el centro fue reubicado temporalmente en las antiguas instalaciones de la Escuela Laboratorio John F. Kennedy. Sin embargo, a pesar de que la Defensoría da seguimiento a este caso desde 2019, los avances para dotar a la comunidad de una escuela propia han sido lentos”, indicó la Defensoría.

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Este órgano señaló que la junta de educación ha gestionado la demolición de la antigua estructura y aún se está tramitando el presupuesto para la nueva obra.

¿Y la otra escuela?

La Defensoría indicó que en la escuela Isabel Brown Brown, que tiene 720 estudiantes y 60 administrativos y docentes, sí se presentaron mejoras.

Por ejemplo, se sustituyeron los inodoros y el tanque séptico. También se colocaron vidrios en las ventanas.

Se amplió y se le dio un mantenimiento general al comedor estudiantil, pero no es suficiente porque los estudiantes deben ir en grupos cada 10 minutos para comer.

La Defensoría de los Habitantes inspeccionó dos escuelas en Liberia, Guanacaste. Una de ellas está en deplorables condiciones, mientras que la otra presentó mejoras. (Defensoría de los Habitantes/Defensoría de los Habitantes)

Además, señaló que la propiedad no está a nombre del Ministerio de Educación Pública, por lo que puede tener problemas para la asignación de presupuesto.

Sin embargo, el cambio de propietario está pendiente en el Juzgado Contencioso Administrativo.

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