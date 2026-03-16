Evacuan Municipalidad de Cartago por una amenaza de bomba

La Municipalidad de Cartago fue evacuada este lunes debido a una delicada amenaza que recibieron en la institución.

La información fue confirmada por el departamento de prensa de la municipalidad. Se trata de una amenaza de bomba.

Una amenaza de bomba en la Municipalidad de Cartago obligó a la evacuación del edificio. (Municipalidad de Cartago)

“Se confirma la evacuación. El caso está en este momento a cargo de OIJ”.

Ahora los agentes judiciales serán los encargados de revisar el edificio en busca de algún artefacto sospechoso.

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Ellos contarán con el apoyo de oficiales de Fuerza Pública que también se presentaron en el lugar a prestar colaboración con unidad canina.

Por seguridad del personal, mientras se lleva a cabo la revisión, ni los trabajadores ni los ciudadanos podrán ingresar al edificio.

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Oficiales del OIJ y Fuerza Pública llegaron a revisar el lugar. (Municipalidad de Cartago)

Amenazas de muerte

La situación se dio días después de que se diera a conocer que había amenazas de muerte contra el alcalde de Cartago, Mario Redondo.

Según se supo, el OIJ recibió información confidencial sobre un supuesto plan de un grupo criminal para atentar contra la vida de Redondo, quienes estarían molestos por el anuncio del posible desalojo en Los Diques de Cartago.

Luego de ser alertado de la situación, el alcalde interpuso la denuncia.

La semana pasada Redondo informó que, en una reunión interinstitucional, se tomó la decisión de desalojar a las 11 mil persona que viven en Los Diques, debido a los constantes problemas, sobre todo de seguridad, que se dan en esa zona.