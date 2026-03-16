Banco Nacional da una guía detallada de cómo solicitar el FCL ante la entrega masiva de este mes

Este 2026, precisamente en este mes de marzo, se tiene prevista una entrega masiva del Fondo de Capitalización Laboral (FCL), debido a que se cumple un quinquenio desde que fue entregado la primera vez.

Ante esto, el Banco Nacional da una guía detallada de cómo solicitar ese dinero para que (si le toca) pueda pedirlo sin complicaciones.

Se viene una entrega masiva del FCL y el Banco Nacional da una guía de cómo retirarlo. (Creada con IA)

En la guía hecha por la entidad financiera, se responden las principales dudas que los trabajadores tienen sobre el FCL.

En esas consultas suelen repetirse tres mitos que conviene cortar de raíz: que “se paga solo”, que “si no lo saco ya, lo pierdo” y que “puedo retirar una parte”.

LEA MÁS: Se viene una entrega masiva del FCL este 2026 y usted podría ser uno de los beneficiados

Lo que debe tener claro sobre el FCL

- Primero, revise si le toca: Si cumple cinco años continuos con el mismo patrono, tiene derecho por quinquenio.

- El retiro del FCL no es automático. Aunque usted tenga derecho por quinquenio u otra causa, debe pedirlo a su operadora.

- Si usted es afiliado a BN Vital, revise en la app del BN el monto de su FCL y considere las variaciones actuales del mercado. Por las fluctuaciones del tipo de cambio y los movimientos de precios a la baja en los mercados, se recomienda suspender la decisión del retiro por unos días, esperando que los mercados se recuperen, aunque si lo necesita, puede hacer el retiro de una vez.

Antes de solicitarlo, haga el cálculo de si le conviene. (Shutterstock)

- No se vence. Si no lo retira cuando cumple los cinco años continuos con el mismo patrono (o cuando termina una relación laboral), puede solicitarlo después: el derecho no se pierde por el tiempo ni por cambiar de trabajo.

- No hay retiros parciales o “por partes”. Si decide retirarlo, se paga todo el saldo que corresponde.

- Plazo de entrega. Cuando la solicitud está completa, el depósito tiene un plazo máximo de 15 días hábiles; en retiro por quinquenio, ese conteo corre desde el primer día hábil del mes siguiente a cumplir los cinco años seguidos con el mismo patrono.

LEA MÁS: Todo lo que debe saber sobre Claude, la IA que tiene con temor a los programadores

Requisitos y canales digitales para solicitar el FCL

Tenga listo:

- Documento de identidad vigente (cédula o DIMEX).

- Una cuenta en colones a su nombre para recibir el depósito (cuenta cliente IBAN).

- Si el retiro es por salida reciente del trabajo, una constancia/nota del patrono, según corresponda.

El FCL es un auxilio para cuando se está desempleado. (Freepik)

En BN Vital, puede tramitarse en canales oficiales como BN Móvil, Banca en Línea (opción “FCL”) y la web www.bnvital.com. Para consultas: WhatsApp 8951-5181, bnvital@bncr.fi.cr, 2212-0900 y oficinas del BN.

El FCL es un respaldo para momentos de desempleo; si no lo necesita ahora, puede usarlo para abrir una pensión voluntaria o reforzar la que ya tiene con un aporte extraordinario.

¿Por qué hoy el monto puede variar si usted retira el FCL?

Si usted ya tiene derecho al FCL, puede retirarlo cuando quiera: el derecho no vence, pero debe tener presente que este se paga con el valor vigente al momento del giro; por eso, si usted retira en semanas con variaciones del mercado, el monto podría ser distinto al de días o semanas anteriores.

En el mercado local, la baja del dólar (apreciación del colón) hace que, al expresar en colones inversiones ligadas a dólares, su valor pueda verse menor en el corto plazo. A nivel internacional, la incertidumbre por el conflicto en Medio Oriente también ha impulsado fluctuaciones en los mercados. Esto se reflejó en febrero y podría seguir generando variaciones en marzo.

Si no es una urgencia, una recomendación prudente es esperar y comparar uno o dos cortes mensuales (30 a 60 días) antes de decidir, para ver si esas variaciones se moderan. La decisión final es suya y debe responder a su necesidad y tranquilidad financiera.