Todo lo que debe saber sobre Claude, la IA que tiene con temor a los programadores

Claude es una inteligencia artificial que ha ido ganando terreno en el tema de la programación y se ha convertido en una aliada para personas y empresas, pero en el enemigo de los programadores, ya que muchos temen que pueda llegar a sustituirlos.

Para conocer más sobre esta herramienta, conversamos con el Dr. Marvin Coto Jiménez, profesor e investigador de la Universidad de Costa Rica (UCR).

Claude, la IA que es experta en programación. (Shutterstock)

Él explicó que Claude es un modelo de inteligencia artificial conversacional y que, utilizando texto, tal como en una conversación de WhatsApp, se pueden solicitar tareas como responder preguntas, hacer resúmenes, corregir textos, traducir y generar código de programación.

“Es semejante a otras como ChatGPT, que es más conocida en nuestro entorno; lo que las diferencia son ciertas ventajas que pueden presentar en tareas específicas, pero ambas (y otras semejantes) son grandes modelos de lenguaje computacionales que implementan inteligencia artificial, y con las cuales podemos interactuar utilizando nuestro lenguaje natural”, detalló.

LEA MÁS: Hackeo al ICE: Todo lo que debe saber sobre el robo de la información y qué pasará con sus servicios

Es buenísima para programar

Uno de los principales atractivos de la herramienta es que corrige errores de cualquier tipo, en prácticamente cualquier lenguaje de programación. También se puede solicitar la generación de programas completos.

“Si una persona que sea desarrolladora de software encuentra un error en su código, por el cual su programa no está funcionando como debería, a Claude se le puede preguntar la razón por la cual el código está fallando, o bien cómo se pueden implementar características adicionales o mejoras en general.

“Es una herramienta muy valiosa, pues permite resolver errores y avanzar de manera más eficiente. Para el caso de desarrollar programas completos, también puede ser útil, dependiendo del alcance del programa, pero requiere la visión de una persona experta para dirigir adecuadamente lo que se solicita a la herramienta que realice”, explicó el experto.

LEA MÁS: Esto es lo bueno y lo malo de la reforma para entregar el ROP de una sola vez al jubilarse

Muchos programadores temen despidos por el uso de la herramienta. (Archivo)

Lo bueno y lo malo de Claude

Como aspectos positivos de la herramienta, Coto dijo que permite ser más eficiente en tareas repetitivas y de detección de errores. También dijo que puede ayudar de muchas maneras a casi todas las profesiones y oficios, pues acerca el conocimiento a las personas para que puedan aprovecharlo.

“A este tipo de herramientas se les puede solicitar explicaciones sobre casi todos los temas. Puede usarse para complementar el aprendizaje de un idioma o de un lenguaje de programación”, expresó.

LEA MÁS: Presidenta de Recope explica cómo afectará a Costa Rica lo que está pasando con el petróleo, y el tema preocupa

Como aspectos negativos, señaló el hecho de que se necesita aprender a usar estas herramientas de manera adecuada y no dar por sentada la respuesta que da, para no crear dependencias innecesarias.

“Existen algunas preocupaciones sobre su impacto ambiental, ya que requiere el uso de gran cantidad de energía en los centros de datos donde se encuentra implementada”, manifestó.

Claude puede adaptarse a cualquier lenguaje de programación. (Archivo)

¿Podría llegar a sustituir a los programadores?

El experto reconoce que ya grandes empresas a nivel mundial reportan que un porcentaje significativo de sus programas de computadoras han sido escritos por herramientas de inteligencia artificial, como lo hace Claude.

“Esto podría significar que está apoyando a programadores, pero lamentablemente en algunos casos que los está sustituyendo.

“Dentro de la programación existen algunas jerarquías o niveles, basados en la experiencia de las personas. Algunas se encargan de labores más cercanas al código directo, mientras que otras se encargan de la visión estratégica, de la infraestructura de cómputo, etc.

“Para algunas tareas de generar o corregir código, es posible que se llegue a confiar tanto en estas herramientas que pueda reemplazar la labor que un programador hace, pero difícilmente lo hará en aspectos más estratégicos de las empresas”, manifestó.