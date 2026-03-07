Lo que usted habla con ChatGPT podría ser usado en su contra en un juicio, vea lo que pasó en otro país

Los usuarios utilizan cada vez más herramientas de Inteligencia Artificial para distintos objetivos, entre ellos buscar información sobre temas de interés; sin embargo, deben ser muy responsables al utilizarlas, pues su conversación podría terminar como evidencia en una investigación criminal.

Esto ocurrió en Corea del Sur. Según medios internacionales, como BBC y The Korea Herald, una joven de 21 años, de apellido Kim, habría utilizado ChatGPT para planificar la muerte de unos hombres.

Las autoridades encontraron un chat que mantuvo la mujer con la Inteligencia Artificial sobre mezclar drogas con alcohol y ahora es utilizado como evidencia dentro de la investigación.

La conversación que utilizó una joven en Corea del Sur con ChatGPT está siendo utilizada como evidencia en el caso de doble homicidio. (OLIVIER MORIN/AFP)

Federico Ruiz, experto en IA, comentó que uno de los problemas de herramientas como ChatGPT es que todavía no existe una legislación muy clara o establecida en muchos países.

“En este caso, el crimen fue cometido en un país y tal vez la herramienta utilizada tiene sus servidores en otro, entonces surge un problema sobre dónde se aplica la justicia”, dijo.

El experto señaló que no se puede atribuir la responsabilidad a una herramienta por la información que brinda a los usuarios según las consultas que estos realicen.

Sin embargo, Ruiz no cree que la empresa OpenAI se exponga a algo grave por el momento, al menos hasta que exista algún tipo de regulación que defina cuál es su responsabilidad.

Por su parte, el abogado experto en informática, José A. Medrano, comentó que no solo una conversación en ChatGPT puede ser utilizada como evidencia, sino también otras interacciones digitales, como conversaciones con terceras personas o búsquedas realizadas en Google.

“Con una orden de un juez, todos estos elementos pueden analizarse como evidencia. La conversación por sí sola no necesariamente es una prueba que genere una condena”, dijo.

Medrano indicó que incluso se pueden solicitar datos técnicos adicionales a las empresas tecnológicas, como registros de conexión, horarios de acceso o el dispositivo utilizado por el usuario, siempre que exista una orden judicial. Estos elementos no necesariamente prueban por sí solos un delito, pero pueden servir como parte del conjunto de indicios que analizan los investigadores y las autoridades judiciales.

El caso

Una mujer de apellido Kim fue acusada por el homicidio de dos hombres en Corea del Sur. Al parecer, las víctimas consumieron bebidas que contenían un sedante.

Ella fue arrestada el 11 de febrero; sin embargo, el caso se dio a conocer a través de medios de comunicación varios días después.

Kim habría asesinado a dos hombres, uno a finales de enero y otro el 9 de febrero.

Supuestamente, la joven entró en un motel con un hombre el 28 de enero en el distrito de Gangbuk y dos horas después salió sola. El hombre, de aproximadamente 20 años, fue encontrado sin vida en la cama.

El incidente del 9 de febrero fue similar. Ella fue a otro motel con otro hombre en el mismo distrito y la víctima también fue encontrada sin vida.

Los expertos advirtieron que no solo se puede utilizar una conversación con ChatGPT como evidencia, sino también una conversación con terceras personas, búsqueda en Google y otras situaciones. (Canva/Canva)

Las autoridades encontraron en su celular una conversación con ChatGPT en la que consultó qué ocurría si una persona tomaba pastillas para dormir junto con alcohol.

Kim admitió a la policía que mezcló medicamentos psiquiátricos recetados en las bebidas; sin embargo, negó que tuviera intención de matar a las víctimas.

Las autoridades continúan investigando el caso, así como la posible existencia de víctimas adicionales. El proceso judicial sigue en desarrollo mientras los investigadores analizan más pruebas.

