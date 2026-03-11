Esto es lo bueno y lo malo de la reforma para entregar el ROP de una sola vez al jubilarse

En Costa Rica se está dando un intenso debate sobre la forma en la que los trabajadores reciben el dinero del Régimen Obligatorio de Pensión Complementaria (ROP) al jubilarse.

Actualmente, quienes se pensionaron después del 1.° de enero de 2021 solo pueden retirar estos fondos en rentas temporales, lo que significa que la plata acumulada se les entrega en pagos mensuales a lo largo de muchos años, un proceso que los ciudadanos consideran ineficiente e injusto.

Entrega del ROP en un tracto podría tener consecuencias negativas para el país. (Shutterstock)

A raíz de eso en la Asamblea Legislativa se analizan cuatro proyecto de ley que tienen como fin modificar la forma en la que se entrega el ROP.

Uno de ellos fue propuesto por el liberacionista Óscar Izquierdo y permitiría el retiro acelerado o total del ROP a las personas que se jubilen entre el 1.º de enero de 2021 y el 18 de febrero de 2030.

La iniciativa fue dictaminada de forma positiva en la Comisión de Asunto Jurídicos del Congreso. El texto propone reformar el Transitorio XIX de la Ley de Protección al Trabajador para equiparar las condiciones de retiro vigentes antes del 1º de enero de 2021.

Además, en la Comisión de Asuntos Sociales se analizan mediante mesas de trabajo otros tres proyectos: uno del diputado Gilbert Jiménez, otro de Ada Acuña y también una iniciativa del Frente Amplio.

Y es que los legisladores que apoyan las iniciativas aseguran que esas platas deben estar lo antes posible en las manos de los dueños, ya que podrían ayudar al pago de deudas y otras necesidades.

En la Asamblea Legislativa se analizan varios proyectos de ley sobre el ROP. (Shutterstock)

¿Es bueno para el país el cambio que quieren hacer con el ROP?

Aunque muchos de los trabajadores apoyan la idea de entregar ese dinero cuando se dé la jubilación, lo cierto es que una reforma tan grande podría afectar la economía del país.

El economista Fernándo Rodríguez explica que las operadoras de pensiones tienen los dineros del ROP invertidos a plazos largos y que hacer un cambio tan fuerte podría tener consecuencias negativas.

“Lo primero que hay que entender es que las operadoras de pensiones no tienen los recursos en una cuenta y a la vista, ni la plata metida en un cajón para ir a devolverla. Tampoco estamos hablando de dos colones, estamos hablando de una cantidad importante de dinero que actualmente está invertida, porque esa es la finalidad con la que trabajan las operadoras.

“Entonces, si esa plata hay que desinvertirla, hay que vender un montón de títulos valores que están en plazos que no conocemos y eso le va a costar a las operadoras, o sea, tiene un costo financiero. Vender un título antes del vencimiento implica un castigo sobre el precio porque se vendería por debajo de su valor facial, eso quiere decir que habría una pérdida en el proceso”, explicó el experto.

Mucha gente prefiere el pago del ROP de una vez, pero a la larga no es tan buena opción. (Shutterstock)

¿Quiénes salen perdiendo?

Rodríguez explicó que esa pérdida de las operadoras se trasladaría tanto a los fondos de los que están retirando el ROP como a los fondos que quedan depositados y que pertenecen a los que seguimos cotizando. O sea, al final el movimiento generaría una pérdida para todos.

Ahora bien, el economista dijo también que en la eventual venta de títulos valores, esa reducción en el precio generaría una caída en el precio de otros títulos y eso podría hacer que las tasas de interés suban.

En este punto habría que ver cuáles títulos utilizarían las entidades financieras, porque dependiente de eso podría darse una mayor afectación para los costarricenses.

“Si son títulos del exterior, pues probablemente la pérdida se la dejen ellos, pero si son títulos comprados localmente y es una cantidad muy importante, van a generar un efecto contagio sobre las tasas de interés, sobre los precios del resto de títulos y sobre las tasas de interés de la economía. Eso, por supuesto, va a afectar también a las emisiones, es decir, la adquisición de crédito que hacemos todos y las emisiones de deuda que hace el Gobierno.

“Ese aumento de tasas afectará a todos en esta economía: hogares, empresas y el Gobierno porque ese aumento en la tasa de interés lo terminaremos pagando muchos”, agregó el experto.

El FMI recomendó no hacer la reforma. (Canva)

¿El cambio tendría algo positivo?

Rodríguez reconoció que el cambio tendría algunas cosas positivas, empezando porque le daría solvencia económica a los recién jubilados que podría servirles para pagar deudas.

“Va a ser positivo en la medida que ese endeudamiento del que se liberan, no lo vuelvan a adquirir. Estas personas van a ver reducidos los ingresos por la jubilación y la entrega del ROP generaría un aumento muy grande de recursos en el corto plazo, pero una pérdida de ingresos en el largo plazo.

“La mayoría de la gente probablemente gaste eso en los primeros dos años o antes y ya después esa plata no existe más”, manifestó.

Hace unos días los representantes del Fondo Monetario Internacional (FMI) recomendaron a los jefes de fracción no avanzar con esas propuestas.

El FMI aseguró que esto podría traer consecuencias no solo para el fondo, sino también para la economía del país en general.