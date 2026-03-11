Experta revela las desgarradoras razones por las que Liann Alejandro pudo ocultar que sufría de bullying

Un video circuló en redes sociales el martes 10 de marzo, donde se ve a un muchacho, supuestamente, el joven Liann Alejandro Rivas Quesada,siendo agredido por otros estudiantes.

Los familiares del fallecido de 18 años comentaron que nunca se enteraron de que sufriera de agresiones en el IPEC de Liberia, donde estudiaba.

La sicóloga María Ester Flores detalló las posibles razones por las cuales el joven de 18 años, quien murió el lunes 9 de marzo después de que otro estudiante lo apuñalara en una parada de buses, no habría contado las supuestas agresiones que recibía en el colegio.

“Normalmente, los niños y jóvenes que sufren de bullying tienen personalidades un poco sensibles, ya sea porque en el hogar los han sobreprotegido mucho, han estado en una crianza de abandono, o los papás son muy estrictos y los regañan y reprenden tanto que se acostumbran a no decir las cosas”, dijo la experta.

Los niños y jóvenes que no tienen problemas familiares también pueden ser víctimas de bullying y, por temor a que ocurra algo más grave, no dicen nada.

“No es lo mismo que una persona del grupo lo amenace o le diga algo a que sea un grupo grande que lo amenace atentando su vida, lo que hace que la víctima entre en pánico y sufra un bloqueo tremendo para hablar de eso, porque la amenaza es muy grande”, indicó la sicóloga.

Flores comentó que los agresores van domesticando a sus víctimas hasta succionar su defensa y arruinar su autoestima.

“Los niños van a tener mucha vergüenza y mucho miedo de decir lo que les pasa a sus papás o a sus maestros, porque creen que la situación va a ser peor y se van a tener que enfrentar a temas legales”, dijo.

La experta afirmó que los niños y jóvenes cuentan lo que les está sucediendo en la escuela o en el colegio cuando los papás u otras personas adultas se dan cuenta de los moretones, los cuadernos rotos, la ropa rota, la sangre u otro indicio.

¿Qué sienten y piensan las víctimas de agresiones?

La psicóloga explicó que los chicos que sufren de agresiones piensan por qué les está ocurriendo eso y, además, sienten ansiedad, miedo, culpa y frustración.

“Luego vienen síntomas más clínicos como la ansiedad, el pánico, ataques de pánico, hasta llegar al punto culminante de una depresión muy significativa”, comentó.

Por eso, la experta hizo un llamado a los adultos para que transmitan confianza a los niños y jóvenes para que puedan denunciar situaciones de bullying.

MEP niega que Liann haya sufrido bullying

Este medio le consultó al Ministerio de Educación Pública si tenía algún reporte de que el joven Liann Alejandro Rivas Quesada haya sido víctima de bullying en el centro educativo después de que saliera a la luz el video de las agresiones.

La Dirección Regional de Liberia señaló que en el video que circuló en redes sociales no aparece el muchacho de 18 años, a pesar de que familiares de él sí lograron identificarlo.

“Logramos visitar el centro educativo del IPEC, revisamos expedientes del joven fallecido Liann Alejandro, en los cuales no se evidenciaron procesos de agresión. Cabe indicar que el joven es de nuevo ingreso, procedente de otra DRE”, indicó.

“Según el video que circula en redes sociales, sí se encuentran involucrados estudiantes del IPEC, pero no Liann Alejandro. Se descarta en revisión minuciosa con el director del centro educativo”, añadió.

La Dirección Regional de Liberia comentó que se inició el proceso de investigación sobre el video.

