Diputado Fabricio Alvarado quedará en la historia del país como el primero en algo que nadie nunca quisiera estar

Fabricio Alvarado, actual diputado y excandidato presidencial del Partido Nueva República, quedará en la historia del país como el primero en algo que ningún legislador, ni ninguna persona quisiera.

Alvarado enfrenta actualmente tres denuncias por presuntos abusos sexuales contra mujeres. Una de ellas es por parte de la exdiputada Marulin Azofeifa.

Comisión legislativa investiga por primera vez a un diputado por supuestos abusos sexuales. (Rafael Pacheco)

Azofeifa trabaja como asesora en la Asamblea Legislativa y presentó una denuncia en el Congreso por los actos de los que habría sido víctima por parte de Alvarado.

Eso hizo que se abriera una comisión legislativa especial para investigar los delicados hechos que se le achacan al legislador.

Esta es la primera vez que se genera esta comisión desde que se aprobó el reglamento contra el hostigamiento sexual en la Asamblea Legislativa, en 2021.

Según el reglamento, para estos casos, si se encuentra responsable al legislador de los cargos que le achacan, la sanción será una amonestación ética pública.

En un mes habrá un informe por parte de la comisión

La próxima semana, la comisión especial que investiga la denuncia de supuesto abuso sexual por parte de Alvarado cumple un mes de haberse instalado; eso quiere decir que le queda un mes para tener el informe final.

Por lo delicado del tema, el trabajo de la comisión ha sido confidencial, por lo que las sesiones no son públicas; tampoco se revela el día ni la hora cuando se desarrollan.

La exdiputada Marulin Azofeifa fue quien denunció a Alvarado en el Congreso. (Rafael Pacheco)

Aunque los diputados no han revelado nombres ni detalles de la investigación, la propia Marulin sí lo hizo; incluso dio una conferencia de prensa el lunes pasado luego de interponer la denuncia también en la Fiscalía.

Ella señala que los abusos habrían ocurrido desde el 2018 y se mantuvieron en los últimos años.

El órgano legislativo está integrado por cinco legisladores: Alejandro Pacheco del PUSC, el oficialista Waldo Agüero, la independiente Johana Obando, Rosaura Méndez del PLN y Olga Morena de Nueva República (compañera de Alvarado).

Ahora que le tocará a los diputados recibir la prueba testimonial; es decir, que los involucrados se presenten en audiencia a dar su versión de los hechos.

Fabricio niega todo

Fabricio dijo semana atrás, cuando trascendió la denuncia de Marulin, estar asombrado por lo dicho por ella y aseguró que lo que denunció es falso.

“Realmente entiendo muy poco esa situación en particular, me tiene muy asombrado, muy sorprendido”, afirmó Alvarado.

Alvarado niega las acusaciones en su contra. (Asamblea Legislativa)

“Sobra decir, y lo dije públicamente, que es falso y que, pues, en ese sentido tendremos que reunirnos a ver cómo proceder, porque sí estamos muy asombrados”, añadió.

Las otras dos denuncias contra Fabricio se interpusieron, una a finales de 2024 y la otra en febrero de 2025.

La primera de las denuncias fue interpuesta por una mujer mayor de edad, mientras que la segunda la hizo una joven que actualmente tiene 32 años, por hechos que habrían ocurrido 19 años atrás, cuando ella tenía 13.

Además, durante la campaña electoral anterior, Laura Fernández aseguró en medio de un debate que Alvarado había tenido comportamientos inapropiados contra ella y que la había arrinconado en una oficina con el pretexto de darle una biblia.