Exdiputada denunció penalmente a Fabricio Alvarado por presuntos abusos sexuales

La exdiputada Marulin Azofeifa presentó este lunes 9 de marzo una denuncia penal contra Fabricio Alvarado, actual legislador y jefe de fracción del partido Nueva República.

Así lo dio a conocer Azofeifa en compañía de sus abogados, la también exlegisladora Carolina Hidalgo y David Delgado.

Marulin Azofeifa denunció penalmente a Fabricio Alvarado por presuntos abusos sexuales. (Asamblea Legislativa)

La denuncia es por presuntos delitos sexuales que se habrían dado entre el 2018 y el 2025, y que se habrían dado en su mayoría en el Congreso.

La denunciante asegura que ella ya había denunciado los supuestos abusos sexuales que habría recibido por parte de Alvarado en distintas ocasiones en el partido político, pero nunca se tomaron acciones, por lo que decidió ir más allá.

Los representantes de la exdiputada dijeron que a Marulin le habrían hecho ofrecimientos de puestos a cambio, con la condición de que tendría que abandonar el proceso judicial contra Fabricio.

Azofeifa sigue laborando en la Asamblea Legislativa, es asesora de confianza y dice que no quiere que Alvarado dañe a más mujeres, por eso decidió actuar.

Marulin (centro) dice que ya había denunciado los hechos en el partido de Alvarado. (Rafael Pacheco)

“No quiero que, por el silencio que he guardado por mucho tiempo, alguna otra mujer sea agredida ni sea víctima. No quiero que ninguna persona se esconda detrás de su fe para hacer lo que Fabricio Alvarado hizo y hace. No puedo permitir que ninguna persona así gobierne esta nación”, dijo.

La denuncia penal contra el excandidato presidencial fue presentada ante la Fiscalía General de la República y, por tratarse de un miembro de los supremos poderes, debe tramitarla el fiscal general, Carlo Díaz.

La Teja solicitó al diputado Alvarado una reacción sobre el tema. Estamos a la espera de la respuesta.

Otras acusaciones contra Fabricio Alvarado

Esta no es la primera denuncia contra Fabricio Alvarado por presuntos delitos sexuales.

El año pasado trascendió que existen dos denuncias contra el legislador por el presunto delito de abuso sexual, una presentada a finales de 2024 y la otra en febrero de 2025.

Laura Fernández dijo que Fabricio Alvarado la arrinconó en una oficina de la Asamblea Legislativa. (Rafael Pacheco)

La primera de las denuncias fue interpuesta por una mujer mayor de edad, mientras que la segunda la hizo una joven que actualmente tiene 32 años, por hechos que habrían ocurrido 19 años atrás, cuando ella tenía 13.

Además, durante la campaña electoral anterior, Laura Fernández aseguró en medio de un debate que Alvarado había tenido comportamientos inapropiados contra ella y que la había arrinconado en una oficina con el pretexto de darle una biblia.

Alvarado siempre ha negado las acusaciones en su contra y ha dicho que todo se trata de mentiras para ensuciar su nombre y afectar su carrera política.