¡Que no se le pase! Hacienda traslada fecha límite del IVA: Vea hasta cuándo tiene tiempo de pagar

¿Es contribuyente y aún no ha pagado el Impuesto al Valor Agregado (IVA)? Pronto se vencerá el plazo para presentar este importante tributo.

El Ministerio de Hacienda informó que los contribuyentes tienen tiempo hasta el lunes 16 de marzo para presentar la declaración y realizar el respectivo pago del IVA de febrero.

La declaración número 150 (D-150) se realiza el 15 de cada mes; sin embargo, este marzo cae un domingo, por lo que se traslada al lunes. Esto también ocurre cuando la fecha habitual cae en un feriado.

Si usted es contribuyente y aún no ha pagado el IVA, debe hacerlo pronto, pues el plazo vencerá el lunes. Si no lo hace, puede tener multas. (Shutterstock/Shutterstock)

¿Dónde se puede hacer la declaración?

La presentación del IVA se hace a través del portal TRIBU-CR de Hacienda.

Las autoridades indicaron que el pago se puede hacer en línea a través de la Oficina Virtual del portal tributario, con solo digitar una cuenta IBAN.

También se puede realizar en las ventanillas de todas las sucursales del Banco de Costa Rica y el BAC.

¿Qué pasa si no presenta la declaración del IVA?

Si usted no presenta a tiempo la declaración, puede enfrentarse a multas e intereses que empiezan a correr al día siguiente.

Incluso, puede generar intereses moratorios si no cancela el monto correspondiente.

La declaración del IVA de febrero se realiza en el portal TRIBU-CR. (Ministerio de Hacienda/Ministerio de Hacienda)

