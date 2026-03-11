Lumaca pide más tiempo para reparar unidades de bus con fallas detectadas por el CTP

La empresa autobusera Lumaca solicitó al Consejo de Transporte Público (CTP)más días para continuar con las labores de mejora en los buses que fueron encontrados con defectos.

Un informe del CTP, que fue revelado hace unos días, detalla la revisión que se realizó a 24 unidades de los 69 buses autorizados de Lumaca. En dicho documento se señaló que la mayoría tenía defectos, algunos leves.

Algunos de los hallazgos sobre estas unidades de bus son que 19 de ellas tenían fallas a nivel mecánico y 18 presentaron problemas leves en el sistema de frenado.

Por ejemplo, algunos buses tenían fugas de aceite, desequilibrio de las fuerzas de frenado entre las ruedas, tambores y discos en desgaste, entre otros defectos.

Los buses inspeccionados son de modelos viejos; algunos del año 2018, con la famosa pintura azul. Otros son del 2013, con la pintura celeste. También se revisaron unidades de modelos de 2023 y 2016.

El CTP le había dado un plazo de 15 días a Lumaca para que informara las mejoras realizadas. Este informe fue remitido a la empresa autobusera a inicios de febrero, por lo que el plazo vencía en la tercera semana de marzo.

Sin embargo, el Consejo confirmó a La Teja que Lumaca solicitó más tiempo para realizar las mejoras correspondientes.

“La empresa Lumaca S.A. solicitó un plazo de 15 días adicionales para realizar las mejoras. Por lo que dicho informe debe remitirlo el 25 de marzo del año en curso, con la prórroga de tiempo dada, y de ahí pasaría a la valoración por parte del técnico asignado”, indicó el CTP.

¿Qué dice Lumaca sobre el informe?

Manuel Leitón, gerente general de Autotransportes Lumaca, afirmó que las fallas que encontró el CTP son leves y no afectan la seguridad de los usuarios.

“El CTP realizó una revisión de las unidades de Autotransportes Lumaca S.A., y basado en las tarjetas de inspección técnica vehicular emitidas por Dekra, nos solicitaron corregir la totalidad de las faltas leves señaladas en la revisión de cada unidad”, indicó Leitón.

Lumaca aseguró a La Teja que los defectos que detectó el CTP no afectaba la seguridad de los usuarios. (Ingrid Hidalgo/Ingrid Hidalgo)

“Inmediatamente, como empresa, trabajamos en las reparaciones, las cuales, como su nombre lo indica, son leves y no afectan el correcto funcionamiento de las unidades ni la seguridad de los usuarios”, añadió.

Lumaca reafirmó su compromiso con la seguridad de los usuarios, la continuidad del servicio y la modernización de la flota.

