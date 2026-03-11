Cartagineses siguen esperando horas en urgencias del Max Peralta pese a nuevo servicio de la Caja

Hace unos meses la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) anunció la apertura de un servicio de urgencias en Cartago para aliviar la saturación en el hospital Max Peralta y mejorar la atención médica.

LEA MÁS: ¿Su hijo sufre de bullying? Nueva ley sancionará a acosadores hasta por publicar en redes sociales

Como bien se sabe, el Max Peralta es uno de los centros médicos que presenta problemas en el país, especialmente en la sala de emergencias. Mientras los cartagineses están a la espera de la construcción del nuevo hospital, que podría solucionar los problemas de atención, la CCSS abrió un servicio de urgencias.

La Teja se dio una vuelta por el cantón central de la provincia brumosa la mañana del martes 3 de marzo para conocer el nuevo sitio. Cuando pasamos al frente del servicio, que se encuentra 150 metros al oeste de la esquina noroeste de la plaza de la Basílica de Los Ángeles, había gente esperando para ingresar al lugar y ser atendida por algún funcionario. También había personas que esperaban a algún familiar o amigo que se encontraba en el centro médico.

Hace unos meses la CCSS abrió un nuevo servicio de urgencias en Cartago para aliviar la saturación en el Max Peralta y mejorar la atención médica, pero varios usuarios afirmaron que siguen esperando horas para ser atendidos. La mañana del martes 3 de marzo visitamos el sitio y vimos que había gente esperando afuera. (Ingrid Hidalgo/Ingrid Hidalgo)

Nos dijeron que adentro estaba lleno, por lo que aproximadamente cinco personas estaban esperando y eran alrededor de las 10:22 a.m.

De hecho, un vecino brumoso, Víctor Villalobos, con quien conversamos en las Ruinas de Cartago, nos contó que la tarde del lunes 2 de marzo pasó por el lugar con una sobrina. Eran, aproximadamente, las 6:00 p.m. y el servicio estaba llenísimo.

“Afuera hay unas bancas y estaban así (haciendo el gesto con las manos de que estaban llenas)”, dijo.

Varias personas llenan el servicio de urgencias, que atiende a pacientes con condiciones no graves. Un vecino de Cartago comentó que la tarde del lunes 2 de marzo pasó por el lugar y vio el servicio lleno. (Ingrid Hidalgo/Ingrid Hidalgo)

Pero, ¿realmente el servicio de urgencias colocado por la Caja mejoró la atención médica en el Max Peralta? Según nos comentaron algunos vecinos, no. Más bien, varias personas dijeron que aún deben esperar horas para ser atendidos.

Lorena Pérez, una peruana que reside en Costa Rica, contó el martes que llevaba días esperando a que le dieran una atención adecuada en emergencias del Max Peralta, pues tenía unos dolores insoportables.

“La vez pasada (a finales de febrero) fui porque estaba mal con una infección urinaria fuerte, no podía orinar y, pues, camino mucho porque soy vendedora. He sufrido en Perú con una infección renal. Estaba tan mal que me moría y el médico me dijo que era un dolor estomacal y me mandó dos medicamentos que no me hicieron nada”, dijo.

“Fui al día siguiente nuevamente porque me sentía realmente mal, me atendió otro y me pusieron dos inyecciones. No me dieron tratamiento. Mañana (miércoles 4 de marzo) voy a volver a insistir para que me atienda otro médico porque necesito el tratamiento, no puedo estar así con inyecciones calmándome el dolor”, agregó.

Ella mencionó que tiene que perder un día completo de trabajo para ir al Max Peralta. Asimismo, comentó que en el hospital ubicado en el cantón central clasifican a los pacientes por color, según la urgencia.

Le consultamos al hospital Max Peralta sobre el caso de esta paciente, pero aún estamos a la espera de una respuesta.

Otro vecino comentó que tiene citas casi cada semana en el Max Peralta y tiene que esperar horas.

“Le dan a uno una cita a las 7:00 a.m. y son las 11:00 a.m. y todavía está uno ahí esperando”, dijo.

Varios usuarios comentaron a La Teja que aún deben esperar horas para que sean atendidos en emergencias del hospital Max Peralta. Hace unos meses, la CCSS abrió un servicio de urgencias a unos metros de la Basílica de Los Ángeles. (Ingrid Hidalgo/Ingrid Hidalgo)

También le preguntamos al centro médico cartaginés sobre la situación actual en la sala de emergencias. El hospital no se refirió a la falta de atención médica hacia los usuarios como lo denunciaron algunos, sino que se limitó a responder que los pacientes con patologías no graves pueden ser derivados a urgencias del Área de Salud de Cartago.

Servicio de urgencias atiende a más de 200 pacientes

Le consultamos a la CCSS la situación actual del servicio de urgencias que abrió hace unos meses. Las autoridades nos indicaron que atienden a más de 200 personas por día.

“Se están atendiendo en promedio de 220 a 260 pacientes diarios y, desde la apertura el 22 de diciembre pasado al 2 de marzo del presente año, se han atendido un total de 14.442 pacientes”, indicó Jorge Fernández, director médico del Área de Salud de Cartago.

También explicó que actualmente el servicio cuenta con cuatro profesionales médicos con apoyo de enfermería, registros médicos, farmacia, laboratorio, validación de derechos, seguridad y limpieza con dos turnos. Si aumenta la demanda, se refuerza con un quinto médico por tiempo extraordinario.

LEA MÁS: Rodrigo Chaves y Laura Fernández estarán fuera del país por una semana y estas son las razones

“Este servicio está orientado a la atención de personas con enfermedades menores, no urgentes, clínicamente estables y de baja prioridad, así como casos ambulatorios. En términos prácticos, esto permitirá darles una respuesta más rápida a todas aquellas personas que llegan al hospital Max Peralta y que no requieran atención hospitalaria”, indicó.

La CCSS indicó que en el nuevo servicio de urgencias en Cartago se atienden a más de 200 personas diariamente. Se refuerza con un quinto médico si hay alta demanda. (CCSS/CCSS)

Fernández señaló que este servicio no funciona de manera aislada, sino que se integra a la red provincial, complementando los servicios existentes en La Unión y El Guarco.

Atraso en construcción de nuevo hospital

Uno de los proyectos que tienen en vilo a los cartagineses es el nuevo hospital que estará ubicado en El Guarco.

Este centro médico estaba planificado para construirse a finales de 2025; sin embargo, la fecha se atrasó por distintas situaciones, como el retiro de la empresa mexicana Promotora y Desarrolladora Mexicana de Infraestructuras S.A. del proyecto por fluctuaciones en el tipo de cambio del dólar y diferentes criterios entre la Caja y el Ministerio de Salud sobre el proyecto, así como la readjudicación de la construcción a la empresa Van der Laat y Jiménez, entre otras.

El proyecto del nuevo hospital de Cartago está en la etapa de diseño, según la CCSS. Se espera que las obras inicien a finales de este 2026 o inicios de 2027. Foto: Rafael Pacheco Granados (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

El gobierno anunció el 3 de octubre el inicio de las obras del nuevo hospital, pero, para empezar con la construcción, se necesitaba hacer el diseño de los planes constructivos, cuyo trabajo les iba a tomar unas 25 semanas. Consultamos a la CCSS sobre el avance de este proyecto, pero nos indicaron que aún se encuentra en la etapa de diseño.

Ahora los cartagineses tendrían que esperar hasta finales de este año o inicios de 2027 para que empiece a construirse el hospital. Las obras durarían, aproximadamente, 2 años y 3 meses.

LEA MÁS: ¡Aprobado! Bancos deberán reponer dinero que estafadores sacaron de las cuentas de sus clientes

Varias personas con las que hablamos mostraron su molestia por el atraso y comentaron que esperan que las obras se inicien pronto porque es una necesidad para la provincia.

Este proyecto tiene una inversión de $398 millones y el centro médico contará con seis edificios distribuidos en dos bloques, 434 camas que pueden aumentarse a 457, 10 quirófanos, un bloque ginecoobstétrico, salas de reanimación, servicios de diagnóstico por imágenes y consulta externa.