¡Aprobado! Bancos deberán reponer dinero que estafadores sacaron de las cuentas de sus clientes

¡Ya es un hecho! Los diputados aprobaron en segundo debate y convirtieron en ley el proyecto que obliga a los bancos a reponerles a los clientes el dinero que estafadores sacaron de sus cuentas.

La iniciativa recibió los votos de los 14 legisladores presentes en la Comisión Legislativa con Potestad Plena III. Ahora pasará al Poder Ejecutivo para recibir la firma del presidente de la República.

El expediente 23.908, denominado Ley de Protección a las Personas Consumidoras en la Custodia de su Dinero, fue impulsado por el diputado liberacionista Óscar Izquierdo, quien asegura que la aprobación de la iniciativa es un gran avance para el país.

Los bancos deben garantizar la seguridad del dinero que tienen en sus cuentas. (Perplexity)

Lo más revolucionario de esta ley es que invierte la carga de la prueba. ¿Qué significa esto? Que ahora no es usted quien debe desgastarse demostrando que no entregó sus claves; ahora es la entidad financiera la que debe investigar y responder por el dinero sustraído de manera ilegítima.

El proyecto reconoce que quien custodia el dinero es el responsable de cuidarlo, quitándole ese peso de encima a la víctima.

Deberán reponer el dinero robado

La nueva ley introduce varios párrafos en el artículo 35 de la ley sobre defensa del consumidor, para establecer la responsabilidad de las entidades financieras por los daños y perjuicios que cause el robo del dinero o patrimonio de las cuentas de los clientes del banco, aunque la sustracción sea responsabilidad de un tercero no autorizado para entrar en la cuenta del cliente.

“Las entidades financieras, públicas y privadas, deberán proceder a la devolución de los recursos que logró identificar como provenientes de fraudes, siempre que cuente con suficientes elementos de prueba que permitan concluir el carácter ilegítimo de la transacción”, dice la iniciativa aprobada.

El texto también explica que el banco no sería responsable cuando se demuestre que se trató de un autofraude, o bien si demuestra que cumple con todos los estándares adecuados de ciberseguridad establecidos por la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef).

Muchas personas que han sido estafadas se sienten frustradas y solas en el proceso. (Shutterstock)

Una cifra que asusta

La realidad que motivó esta ley es alarmante:

- El 26% de los hogares en Costa Rica ha sufrido algún intento de estafa o fraude digital.

- En 2025, se cerró el año con más de 13.000 casos de estafas informáticas.

- El promedio es de 38 víctimas por día, personas que de un pronto a otro ven comprometido el dinero de su comida, vivienda o educación.

Izquierdo destacó que esto es una respuesta humana para los adultos mayores y familias trabajadoras que a menudo se enfrentan a la frustración de no sentirse respaldadas por el sistema bancario.

“Aprobar esta ley es decirle a la gente que su esfuerzo vale y que el Estado no será indiferente ante el crecimiento de las estafas”, señaló el legislador.

Además del respaldo económico, la ley obliga a los bancos a crear mecanismos rápidos para investigar y devolver los montos robados, evitando procesos largos y desgastantes.