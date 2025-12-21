CCSS abre nuevo servicio de urgencias en Cartago para casos no graves

La Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) informó que los habitantes de Cartago tendrán un nuevo servicio de urgencias a partir de este lunes 22 de diciembre.

El nuevo servicio está ubicado a 150 metros oeste de la esquina noroeste de la plaza de la Basílica de Los Ángeles y funcionará todos los días, en un horario de 6:00 a.m. a 10:00 p.m.

Las personas con enfermedades menores, no urgentes, clínicamente estables, de baja prioridad o que requieran atención ambulatoria pueden dirigirse a este nuevo sitio.

La CCSS informó que a partir del lunes 22 de diciembre estará disponible el nuevo servicio de urgencias, que atenderá a pacientes con enfermedades menores, no urgentes, de baja prioridad o que requieran atención ambulatoria. (CCSS/CCSS)

Alexander Sánchez, gerente médico, indicó que este punto de atención contará con consultorios médicos y de enfermería, sala de choque, toma de muestras, despacho de medicamentos y otros servicios.

Buscan reducir saturación en hospital

Las autoridades abrieron este nuevo sitio para aliviar la saturación en el hospital Max Peralta.

Los vecinos de Cartago se han quejado de mala atención en la sala de emergencias, pues han tenido que esperar horas para ser atendidos.

Este medio fue a Cartago en agosto para conocer algunos casos que sufrieron lamentables situaciones en el centro médico. Varias personas relataron las horas que tuvieron que pasar mientras se retorcían del dolor.

“El año pasado tuve una crisis de colon y yo pensé que podía ser el apéndice, sin embargo, tuve que esperar cuatro o cinco horas para que me atendieran”, dijo Mauricio Luna, un comerciante.

Wendy Gómez, una chancera cartaginesa, comentó que una vez ella fue al hospital a las 2:00 p.m. y salió al día siguiente, a las 8:00 a.m.

Jorge Fernández, director del área de salud Cartago, comentó que este servicio permitirá atender a pacientes con condiciones leves o estables, evitando traslados innecesarios al hospital Max Peralta.

La CCSS anunció hace unos meses las acciones a realizar para agilizar la saturación en el hospital, mientras se inicie la construcción del nuevo centro médico en un terreno en el Valle de El Guarco.

En octubre, el gobierno de Rodrigo Chaves anunció que las obras iniciarían a finales de 2026 o inicios de 2027.

