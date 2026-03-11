Estos son los errores en que incurren las personas al pagar un préstamo

Muchas personas solicitan préstamos para comprar un automóvil, una casa, una televisión, una carrera universitaria u otras cosas; sin embargo, cometen errores mientras pagan la deuda.

Leiner Vargas, economista de la Universidad Nacional (UNA), enumeró una serie de errores en que las personas incurren cuando tienen un préstamo que pagar. Una de ellas es sobreendeudarse.

“El primer error es pretender tener un nivel de vida por encima de tus ingresos. Asumimos que la deuda se va a pagar sola o no existe y entonces, pretendemos tener un nivel de vida por encima de nuestras posibilidades”, dijo.

El economista Leiner Vargas enumeró una serie de errores que incurren las personas cuando están pagando un préstamo. (Shutterstock/Shutterstock)

Otro error es no prever la condición de liquidez temporal. Toda persona debería de tener un respaldo por lo menos 3 meses de salario para poder pagar el préstamo en caso de una situación extraordinaria.

“Existe el fondo de capitalización laboral para los que trabajamos como patrono y eso nos ayuda más o menos por unos tres o cuatro meses a resolver los gastos fijos, pero en la gran mayoría de las familias no existe un ahorro de emergencia en caso de que uno pierda el trabajo, un accidente de tránsito, una enfermedad y pues, los ingresos por incapacidad se reducen a la mitad del salario”, explicó.

El economista recomendó a las personas tener una parte del dinero ahorrados antes de endeudarse.

“A veces tomamos la decisión de endeudarnos sin tener la prima del crédito lo suficientemente consolidada. Es mejor esperar un poquito para tener ese 30% del carro que me voy a comprar, o la casa en la que voy a invertir”, comentó.

También hay que ver la tasa, el plazo y la cuota del crédito para tener una idea de cuánto se debe invertir para el préstamo.

¿Qué puede hacer si no puede pagar el préstamo?

En caso de que usted tenga una situación extraordinaria, como un despido laboral, y no puede seguir pagando el préstamo, es muy importante que le avise al banco.

“Se debe acudir a la ventanilla del banco a pedir una alternativa. Los bancos y las instituciones financieras tienen distintos mecanismos para resolver problemas de liquidez de las personas”, dijo Leiner Vargas.

El economista señaló que nunca se debe dejar de pagar el crédito.

Los bancos pueden prorrogar el crédito a un mayor plazo de tal manera que los clientes puedan pagar una cuota más baja temporalmente.

Otra alternativa que puede ocurrir es que le carguen a los clientes los intereses del crédito al siguiente año.

También se le pueden ajustar las cuotas para que le queden más razonables a la persona que debe pagar el préstamo.

El economista comentó que cuando una persona no puede pagar un préstamo, debe avisar al banco. Además, señaló que nunca se debe dejar de pagar la deuda. (Shutterstock/Shutterstock)

“Si la persona está en una situación de que no puede pagar el crédito y no tiene los recursos para financiarlo, la alternativa extrema es declararse en quiebra, lo que significa perder todos los activos que tiene a su cargo y dejar manchado su expediente financiero”, indicó el economista.

Vargas recomendó a las personas asesorarse con un especialista de finanzas antes de tomar la decisión de pedir un préstamo.

