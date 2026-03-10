Pequeño Mundo da un giro de negocio que sorprende y muchos están encantados

Pequeño Mundo dio un giro de negocio que sorprendió a los vecinos de Alajuelita y tiene a muchos de sus clientes encantados.

La tienda localizada en ese cantón josefino tiene una pizzería en la que los clientes pueden sentarse a comer ahí mismo. Es la primera tienda de la cadena que da ese servicio.

Pequeño Mundo da giro de negocio y ahora vende pizza lista para comer en una de sus tiendas. (Lilly Arce)

Ofrece pizzas de varios sabores y las vende en slices que cuestan ¢1.500, así como pizzas completas y de cuatro sabores desde los ¢7.500. Además, los clientes pueden comprar refrescos con refill por ¢1.000.

LEA MÁS: ¡Hasta ¢9,7 millones de regalo! Cartago lanza programa de bonos para arreglar techos, pisos y cableado

Ya mucha gente ha subido videos a redes sociales contando la novedad y asegurando que la pizza es muy rica.

Según se supo, el plan de Joseph Joseph, dueño de las tiendas Pequeño Mundo, es ir incorporando la venta de comida preparada poco a poco en las demás tiendas. Además, no solo se venderá pizza, sino también otros alimentos.

LEA MÁS: Presidenta de Recope explica cómo afectará a Costa Rica lo que está pasando con el petróleo, y el tema preocupa

Más de 30 años en el país

Esta cadena de tiendas ya tiene más de 30 años de estar en Costa Rica. Su inicio se dio con una tienda en San Pedro y otra en Escazú, y ahora está pronta a tener 21 sedes. Las próximas dos aperturas serán en San Ramón y San Carlos de Alajuela (ya están casi listas).

Antes vendía solo ropa, pero con el pasar de los años se incluyeron categorías como alimentos, ferreterías y mascotas.