¡Hasta ¢9,7 millones de regalo! Cartago lanza programa de bonos para arreglar techos, pisos y cableado

Si usted vive en Cartago, ponga mucha atención porque esta información podría ayudarlo a recibir un bono de vivienda.

La Municipalidad de Cartago, en conjunto con MUCAP, iniciará un programa para acercar a la población cartaginesa a los beneficios del Bono Familiar de Vivienda, con especial énfasis en reparaciones y ampliaciones.

Municipaldad de Cartago dará 500 bonos de vivienda. Revise los requisitos. (Cortesía)

El proceso de inscripción para la verificación de requisitos de posible acceso al beneficio se realizará de forma presencial este miércoles 11 y jueves 12 de marzo.

Los interesados podrán llegar a los puestos de información que colocará MUCAP sobre el Boulevard 29 de Octubre, localizado en el centro de Cartago, específicamente en la Avenida 4, entre las calles 0 y 2. La atención será de 8:00 a. m. a 4:00 p. m.

LEA MÁS: Abogado costarricense que venció a Nintendo celebró el aniversario del triunfo en un lugar impensado

No pueden haber recibido el bono antes

Mario Redondo, alcalde de Cartago, dijo que el proyecto está enfocado en aquellas familias que no hayan obtenido bonos en otra oportunidad y que requieren hacer mejoras en sus viviendas.

“Esto es muy importante para personas con discapacidad, para adultos mayores, gente que requiere acondicionar su vivienda, para familias en que el cableado eléctrico se encuentra en malas condiciones o que requieren hacer mejoras en el techado o en algunos otros elementos importantes de su vivienda.

LEA MÁS: Presidenta de Recope explica cómo afectará a Costa Rica lo que está pasando con el petróleo, y el tema preocupa

“Vamos a tener este miércoles una actividad con el objetivo de que la gente interesada pueda venir a inscribirse. Luego de eso, serán contactados aquellos que cumplen los requisitos y se les van a indicar cuáles son las condiciones con las que deben cumplir. La suma que se estará asignando en esta primera oportunidad es de hasta 500 beneficiarios; posteriormente, serán otros 500, pero es una forma de que la gente mejore la situación de su vivienda”, dijo Redondo.

El proceso para obtener el bono tardará unas cuatro semanas. (Shutterstock)

¿De cuánto serán los bonos?

Por su parte, Carlos Romero de MUCAP, mencionó los montos de los bonos que otorgarán.

“En primer lugar, es un bono totalmente gratuito; la familia no tiene que pagarlo ni tiene que devolverlo, solamente tiene que asumir los costos del proceso y los gastos de formalización, pero para esto les vamos a emitir un documento con el que se les va a aplicar un 50% de descuento.

“Las familias van a poder optar por un monto de bono desde los ¢6 millones hasta los ¢9.700.000, y estos recursos los podrá aplicar para mejorar condiciones de la vivienda como el techo, la instalación eléctrica, paredes, cambiar el piso, ampliar a otros cuartos si es que la familia así lo requiere", explicó.

LEA MÁS: Estudiantes salieron muy bien en Pruebas estandarizadas del MEP, pero la realidad dice otra cosa muy distinta ¿qué pasó?

Un trámite rápido

El funcionario de MUCAP asegura que será un trámite sumamente rápido. Desde que la familia presenta los requisitos hasta su aprobación, no pasan más de tres o cuatro semanas.

A partir de ahí, se dirigen a la municipalidad a tramitar los permisos de construcción, se formaliza el bono y se giran los recursos para que los beneficiados empiecen las obras.

MUCAP brindará detalles sobre los beneficios, requisitos y trámites del bono, incluyendo las modalidades en las que este podrá ser aplicado, tales como:

Reparaciones y ampliaciones de vivienda

Bono para adultos mayores y personas con discapacidad

Bono Patio

Mario Redondo dice que la idea es ayudar a las personas vulnerables a mejorar sus casas. (Rafael Pacheco)

“No solamente vamos a tener la opción de bonos para reparación, ampliación y mejoras de vivienda, sino que también vamos a tener otras posibilidades. Si una familia o una persona tiene su lote y necesita construir, puede hacerlo mediante el bono familiar de vivienda.

“Si, por ejemplo, es un adulto mayor o una persona con discapacidad, el monto cambia y supera los ¢14 millones para que la persona tenga una vivienda totalmente adecuada. También vamos a poder aplicar este bono en programas como Bono Patio o como segunda planta, que tienen también ciertos beneficios y en los que el monto del bono es mayor", agregó Romero.

Requisitos básicos para optar por el beneficio: