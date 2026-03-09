Finanzas y tecnología

¿En busca de casa? La CCSS tiene a la venta viviendas desde los ¢13 millones y ofrece financiamiento

Si está en busca de casa tiene que ver las viviendas que tiene a la venta la CCSS y el financiamiento que ofrece

Por Rocío Sandí

Si usted anda en busca de casa, le contamos que la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) tiene a la venta algunas viviendas que van desde los ¢13 millones.

Además, la institución ofrece financiamiento por medio de créditos hipotecarios de la Gerencia de Pensiones, con condiciones muy interesantes.

- Una de las casas que tiene a la venta está en Alajuela y tiene un valor de ¢13.303.334. Está localizada en El Trópico, del minisúper Heidi, 100 metros noreste y 200 metros norte.

La CCSS tiene en venta casas en distintas partes del país y ofrece financiamiento (CCSS/CCSS)

Cuenta con dos dormitorios, sala-comedor, cocina, baño de servicio y pila.

- Otra de las viviendas en venta es una localizada en Patarrá, Lomas de Desamparados, del supermercado MaxiPali Los Guido, 225 metros al oeste y 57 metros al sur, casa a mano izquierda.

La CCSS tiene en venta casas en distintas partes del país y ofrece financiamiento (CCSS/CCSS)

El precio es de ¢17.843.935. La casa tiene cochera, sala-comedor-cocina, un baño completo, dos dormitorios, pilas y patio.

- En San José hay una casa en venta en ¢15.997.761. Está localizada en Pavas, de la escuela de Rincón Grande, 300 metros este y 85 metros sur, Asentamiento Consolidado San Juan, alameda 12, casa 23 a mano derecha.

La CCSS tiene en venta casas en distintas partes del país y ofrece financiamiento (CCSS/CCSS)

La vivienda es de dos pisos: en el primer nivel tiene corredor, sala-comedor-cocina, dos dormitorios, un baño completo, pilas y patio. En el segundo nivel tiene dos dormitorios.

- También en San José, pero en el distrito de Hatillo, hay una casa en venta con un valor de ¢21.296.652. Está ubicada en Hatillo 8, Calle 66-D, Avenida 20-C, casa #797, o bien del abastecedor Arco Iris, 50 metros al sur a mano izquierda.

La CCSS tiene en venta casas en distintas partes del país y ofrece financiamiento (CCSS/CCSS)

- En Cartago está en venta una casa en ¢24.781.696. Tiene corredor (sin espacio para cochera), sala, comedor, cocina, dos habitaciones, un baño completo y cuarto de pilas.

Se ubica en Aguacaliente de Cartago, Urbanización Cocorí, Casa N.º 685, frente al Paseo Cocorí.

La CCSS tiene en venta casas en distintas partes del país y ofrece financiamiento (CCSS/CCSS)

- Otra de las casas en venta es una localizada en San José. Tiene corredor, sala- comedor-cocina, un baño, tres dormitorios y cuarto de pilas.

Tiene un precio de ¢25.445.972 y está en Pavas, en el Conjunto Residencial del Oeste, III Etapa, casa # 5-FF.

La CCSS tiene en venta casas en distintas partes del país y ofrece financiamiento (CCSS/CCSS)

Si quiere ver todas las casas y propiedades que tiene en venta la Caja puede ingresar al sitio web: https://www.ccss.sa.cr/propiedades

La CCSS tiene créditos con buenas condiciones

En cuanto al financiamiento de las viviendas, la Caja tiene a disposición de sus asegurados créditos hipotecarios con una tasa que contempla una cuota fija del 7% durante los primeros cinco años. Luego, el interés se ajusta a la Tasa Básica Pasiva (TBP) más 3,5 puntos porcentuales.

Entre los principales beneficios del crédito destacan el financiamiento de hasta un 90% sobre el avalúo del inmueble y la exoneración de honorarios profesionales.

Casas en miniatura sobre pilas de monedas simbolizando el costo de acceso a la vivienda de clase media en Costa Rica y la necesidad de financiamiento.
Esta puede ser su oportunidad de tener casa propia. (Shutterstock/Shutterstock)

Los interesados pueden calcular su cuota aproximada mediante la calculadora de crédito hipotecario disponible en el sitio web institucional: https://www.ccss.sa.cr/credito-hipotecario

También pueden realizar el respectivo trámite de manera virtual a través del correo credito@ccss.sa.cr o efectuar las consultas al teléfono 2284-9200. Si prefiere hacerlo de forma presencial debe hacerlo en la Plataforma de Créditos Hipotecarios, ubicada en el segundo piso del edificio Jorge Debravo, en las oficinas centrales de la CCSS.

