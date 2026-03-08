Laura Fernández dijo que hay que evitar que Costa Rica sea como México y periodista mexicano le manda fuerte mensaje

Laura Fernández, presidenta electa de Costa Rica, dijo en una entrevista con el medio de comunicación mexicano Milenio que nuestro país debe evitar ser como esa nación.

La próxima mandataria señaló que hay que evitar que Costa Rica siga los pasos de México en temas de narcotráfico.

Laura Fernández dijo que Costa Rica tiene que evitar ser como México y un influencer le respondió.

“(Me refería) a los problemas que tristemente nuestro hermano país México ha enfrentado en el tema del crecimiento exponencial de redes del narcotráfico, delitos contra la vida. México es para mí un referente de a dónde no queremos llegar“, manifestó Fernández.

Luego de esas afirmaciones, un comunicador llamado Antonio Angulo Castro, que además es creador de contenido, le respondió a la presidente electa, ya que no le gustó nada que la política hablara mal de México.

“Laura Fernández, esta es una respuesta a usted, presidenta. Costa Rica no es y no será igual que México porque México es más chingón en muchos sentidos. La demarcación demográfica, es de las dos economías más fuertes y grandes del mundo. México es el principal socio comercial de Estados Unidos desde el 2023. Produce automóviles, aeroespacial, electrónica, alimentos y energía para el mercado global.

Fernández se refería al tema del narcotráfico.

“Tiene uno de los sectores manufactureros más grandes del planeta. Costa Rica, aunque tiene buenos indicadores sociales, depende mucho de servicios turísticos y empresas, oiga esto: extranjeras, instaladas en zonas francas.

México es un país mucho más grande

El comunicador le dijo a Fernández que comparar a Costa Rica con un país tan grande no era una buena idea.

“Comparar países con 25 veces más población y una economía industrial compleja, con un país pequeño y de servicios, es un análisis muy superficial, pero bueno, sabemos que está al servicio de la derecha y de Donald Trump.

“México, si bien es cierto, no es perfecto, tiene desigualdad, violencia y retos históricos, pero también es una potencia demográfica, industrial, astronómica, cultural en América Latina y todo el mundo. Así que antes de usar a México como ejemplo de lo que no quiere ser, tal vez le conviene asesorarse y mirar bien los datos primero, antes de hablar”, agregó Angulo.