Estudiantes salieron muy bien en Pruebas estandarizadas del MEP, pero la realidad dice otra cosa muy distinta ¿qué pasó?

El Ministerio de Educación Pública (MEP) compartió hace unos días los resultados finales de las Pruebas Nacionales Estandarizadas 2025 con cifras casi perfectos, pero, según la exviceministra de Educación, Karla Salguero, hay algo extraño con los números.

Resulta que las autoridades educativas anunciaron que el 98,26% de los estudiantes de escuela aprobaron sexto grado.

Por otra parte, más del 92% de los alumnos de colegios técnicos aprobaron el año.

Asimismo, el MEP indicó que casi 9 de cada 10 estudiantes de secundaria diurna también pasaron. En dos platos, ahora resulta que la educació está volando.

El MEP anunció resultados casi perfectos de las Pruebas Nacionales Estandarizadas, pero expertos cuestionaron la realidad de los estudiantes. (MEP/MEP)

Para Salguero, estos datos no parecen ser ciertos, pues estudios han demostrado que los estudiantes no tienen un buen nivel educativo.

“Los resultados de las pruebas estandarizadas dicen que los estudiantes casi ganaron de manera perfecta el examen, mientras los estudios serios que hay en este país, como el informe del Estado de la Educación, han demostrado que los chicos de quinto año están llegando a niveles de comprensión lectura de tercer grado”, dijo.

Así lo señala a partir de la página 52 del informe del Estado de la Educación. Según las pruebas PISA, los estudiantes de secundaria salen con niveles de comprensión lectura y razonamiento matemático de tercer o cuarto grado de escuela.

La exviceministra comentó que las pruebas estandarizadas se diseñaron por componentes, pero fueron evaluadas de manera general, como si todas las materias se sumaran, lo que significa es que se desconoce el conocimiento y comportamiento de los estudiantes por asignatura.

“Ha habido muchísimos vacíos de conocimiento y también a muchos de los estudiantes no se les ha recuperado el aprendizaje, no se les ha nivelado”, explicó.

Salguero cree que el MEP no estaría evaluando a los estudiantes el nivel que corresponde, sino que estarían valorando conocimiento más básicos, algo que también señaló el informe del Estado de la Educación 2025.

“El problema que estamos teniendo con los estudiantes es que se les está generando falsas expectativas al conocimiento real que tienen en este momento porque si salen bien en las pruebas estandarizadas no es porque tengan una formación integral completa, es porque están evaluando menos que el nivel que tienen y eso es gravísimo”, dijo.

El informe del Estado de la Educación, publicado en 2025, señaló que las pruebas estandarizadas incluyen instrumentos incompletos o parciales e ítems de baja dificultad que no miden las habilidades correspondientes al nivel.

Tanto el informe como la exviceministra indicaron que la huelga del 2018 y la pandemia del COVID-19 afectaron la formación de los alumnos.

Consultamos al MEP qué influyó para que se obtuvieran resultados casi perfectos en las Pruebas Nacionales Estandarizadas el año pasado y qué se evaluó en estos exámenes. Sin embargo, al cierre de esta nota, aún estamos a la espera de la respuesta.

El informe del Estado de la Educación 2025 señaló que las autoridades no están evaluando realmente las habilidades de los alumnos en las Pruebas Nacionales Estandarizadas. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Pruebas Nacionales Estandarizadas tuvieron malos resultados en 2025

Mientras que el MEP dice que las Pruebas Nacionales Estandarizadas obtuvieron muy buenos resultados finales, recordemos que las pruebas estandarizadas diagnósticas no resultaron bien ni en Ciencias ni en Matemáticas.

La Dirección de Gestión y Evaluación de la Calidad del MEP dio a conocer que 16.562 estudiantes de los 38.335 que aplicaron la prueba diagnóstica de Ciencias, no la aprobaron.

Entre los datos que compartió esta dirección, 13.744 estudiantes de colegios diurnos, de los 32.633 que realizaron la prueba de Ciencias, no superaron el nivel básico.

Por otra parte, los estudiantes de colegios nocturnos mostraron peor rendimiento. De los 5.702 que aplicaron la prueba de Ciencias, 2.818 no superaron el nivel básico.

Primaria tampoco obtuvo buenos resultados, pues 24.052 estudiantes de los 62 mil no sobrepasaban el nivel básico de Ciencias.

Las Pruebas Nacionales Estandarizadas Diagnósticas no obtuvieron buenos resultados, específicamente en materias como Ciencias y Matemáticas. Foto: Rafael Pacheco Granados (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

El asunto tampoco mejoró con Matemáticas, pues en colegios diurnos 13.546 de 32.633 estudiantes se ubicaron en el nivel básico, mientras que en nocturnos, 2.305 de 5.702 no alcanzaron este nivel.

Modelo de evaluación cambiará

El MEP anunció que el modelo de evaluación cambiará a partir de este curso lectivo 2026.

Las Pruebas Nacionales Estandarizadas, específicamente las sumativas, se evaluarán por asignatura y no de manera global como se ha aplicado en los últimos años, para una mayor precisión del aprendizaje de los estudiantes y mejores indicadores para los docentes para comprender el desempeño de los alumnos.

Karla Salguero señaló que es muy importante que el MEP utlice los resultados de las pruebas estandarizadas para ver cómo mejorar el sistema educativo del país.

“Hay que hacer uso responsable de los resultados que se tienen en Pruebas Nacionales Estandarizadas y además, hay que nivelar a los estudiantes que hoy están en deuda porque son más de ocho años de rezago educativo”, comentó.

La exviceministra de Educación expresó preocupación por la desigualdad que se genera en los estudiantes porque no todos salen con un mismo nivel educativo.

“Van llegando a otro nivel con menos conocimiento y el sistema les va respondiendo con menos formación. (...) Los estudiantes salen de quinto año, como se dice en el informe del Estado de la Educación, con una comprensión lectora de tercer grado y eso es muy serio para poder insertarse en mercado laboral o seguir adelante con una carrera universitaria”, dijo.

