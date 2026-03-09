Presidenta de Recope explica cómo afectará a Costa Rica lo que está pasando con el petróleo, y el tema preocupa

El petróleo sigue encendiendo las alertas en el mundo porque su precio está subiendo y, aunque en Costa Rica todavía no se ha reflejado el alza en los precios, lo cierto es que el mercado internacional cambió y ese efecto llegará al país.

La presidenta de Recope, Karla Montero, explicó cómo está el panorama internacional y qué pueden esperar los costarricenses ante lo que está pasando en el mundo con el precio del petróleo.

Presidenta de Recope explica lo que pasará en Costa Rica con el precio de los combustibles. (Alonso Tenorio)

Ella explicó que a inicios de este año el petróleo se movía en un escenario en el que el barril tenía un costo de entre $58 y $60 por barril.

En ese momento, el precio en Costa Rica de la gasolina súper; por ejemplo, se colocó en 639 colones. Hoy, en medio de la tensión geopolítica en Irán y el cierre del Estrecho de Ormuz, el barril ya ronda los $102 e incluso llegó a dispararse por encima de los $119 durante la jornada.

“En Costa Rica ese traslado de aumento en precios no es instantáneo. El precio de los combustibles se revisa de manera mensual. Por eso, aunque hoy ya tenemos nuevos precios de ¢633 la gasolina súper, ¢607 la regular y ¢530 en el diésel, ese ajuste responde a un contexto previo. Cuando el costo del petróleo estaba cerca de los $64 por barril.

“Por esa razón, el aumento internacional por el conflicto que estamos viviendo hoy podría traducirse en los combustibles más caros en Costa Rica a partir de abril y hasta que la crisis se mantenga y los precios internacionales sigan altos. Desde ya el llamado a ser eficientes en el consumo, usar transporte público cuando sea posible, compartir vehículos y tomar medidas de ahorro en momentos de incertidumbre”, manifestó Montero.