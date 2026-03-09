Ministerio de Salud pide suspender las clases en este colegio por uno de los casos de sarampión confirmados

El Ministerio de Salud pidió al Ministerio de Educación Pública (MEP) suspender las lecciones en un colegio, como medida de prevención ante uno de los casos de sarampión confirmados en el país.

Salud detalló este lunes que se encuentra en desarrollo una investigación epidemiológica asociada a los dos casos confirmados de sarampión. El más reciente corresponde a una mujer adulta, la cual se encuentra estable y cuyo diagnóstico fue confirmado por el Centro Nacional de Referencia Virológica del Inciensa.

Ministerio de Salud pide suspender clases en el Liceo de Moravia por caso de Sarampión. (Archivo)

“Como parte de las acciones preventivas y con el objetivo de completar los análisis de laboratorio y el seguimiento epidemiológico correspondiente, el Ministerio de Salud le solicitó al Ministerio de Educación Pública la suspensión temporal de lecciones en el Liceo de Moravia durante este lunes 9 de marzo, así como la suspensión preventiva de actividades vinculadas a un programa del Ministerio de Cultura y Juventud.

“Esta medida tiene como propósito permitir que los equipos técnicos del Ministerio de Salud y de la Caja Costarricense de Seguro Social continúen con la identificación de contactos, verificación de esquemas de vacunación y análisis clínicos necesarios relacionados con el caso, con el fin de proteger la salud de la comunidad educativa y de la población en general”, informó el Ministerio de Salud.

Las acciones tempranas son fundamentales

La entidad señaló que las acciones tempranas de vigilancia y control son fundamentales para prevenir la propagación del sarampión, por lo que el Ministerio de Salud hace un llamado a la población a mantenerse atenta ante la presencia de síntomas compatibles con esta enfermedad, entre ellos:

La vacunación es fundamental para evitar brotes de la enfermedad. (Rafael Pacheco Granados)

- Fiebre alta mayor a 39 grados

- Dolor o malestar general en el cuerpo

- Secreción nasal

- Tos

- Conjuntivitis (ojos rojos)

- Brote o manchas en la piel

En caso de presentar alguno de estos síntomas, por favor, acudir de inmediato al centro de salud más cercano para su valoración médica.

El Ministerio de Salud continuará informando oportunamente a la población conforme se obtengan nuevos resultados de la investigación epidemiológica.