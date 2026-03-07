Nacional

Confirman segundo caso de sarampión en el país en una menor de edad extranjera

Ministerio de Salud hace oficial el segundo caso de sarampión este viernes 6 de marzo

Por Eduardo Vega

Una niña menor de edad se confirmó como el segundo caso de sarampión en el país, según el Ministerio de Salud.

Salud explica que la pequeña ya está “estable y en aislamiento”. Su caso lo diagnosticó el Centro Nacional de Referencia Virológica (Inciensa).

01/04/2024 Cen-Cinai Goioechea. Comienza jornada de vacunación extraordinaria contra sarampión, rubeola y paperas. Foto: Rafael Pacheco Granados
Confirmado el segundo caso de sarampión en el país. (Rafael Pacheco Granados)

“El equipo técnico interinstitucional del Ministerio de Salud y la Caja Costarricense de Seguro Social abordaron el caso y están realizando las acciones epidemiológicas respectivas.

“En este momento se encuentran en análisis los posibles factores del contagio. Una vez que finalicen las investigaciones, se brindará mayor información”, explica Salud.

No olvidemos que el sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa que suele iniciar con fiebre, tos, secreción nasal y ojos enrojecidos. Posteriormente aparece un brote en la piel, que comienza en la cara y se extiende al resto del cuerpo.

“Una persona con sarampión puede transmitir la enfermedad desde cuatro días antes y hasta cuatro días después de la aparición del brote cutáneo.

“El sarampión es una enfermedad altamente contagiosa, que se transmite fácilmente por vía aérea (al toser, estornudar o hablar) especialmente en lugares concurridos como aeropuertos, aviones, transporte público y sitios turísticos”, aclara Salud.

01/04/2024 Cen-Cinai Goioechea. Comienza jornada de vacunación extraordinaria contra sarampión, rubeola y paperas. Foto: Rafael Pacheco Granados
Vacunarse contra el sarampión es la mejor forma de estar protegido. (Rafael Pacheco Granados)

Primer caso

El pasado 14 de febrero, las autoridades de salud confirmaron que el primer caso de sarampión en el país fue importado. Aseguraron en Salud que el contagio se dio en el cantón de Pérez Zeledón.

Un caso importado es aquel en el que la persona adquirió la enfermedad fuera del país y desarrolló los síntomas tras ingresar a Costa Rica.

Se trata de una niña de 4 años, de nacionalidad mexicana, sin evidencia documental de vacunación, con antecedente de viaje reciente a México.

“La menor evoluciona satisfactoriamente, se mantiene en aislamiento domiciliar y no presenta complicaciones. Se identificaron tres contactos directos del núcleo familiar, quienes permanecen asintomáticos”, informó Salud en febrero anterior.

Se confirma segundo caso de sarampión en el país

mujer menor de edadsegundo caso de sarampiónMinisterio de SaludCentro Nacional de Referencia Virológica Inciensa
